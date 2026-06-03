Время новых впечатлений

Общество
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В этом году летним оздоровительным отдыхом планируется охватить более 208 тыс. школьников региона. Из местного бюджета на это выделено 662,4 млн тенге.

коллаж Павла Цедилина

Руководитель областного управления образования Нурбек Оршубеков сообщил, что, согласно плану, из более чем 217 750 учащихся в общеукрепляю­щих и досуговых мероприятиях будут задействованы 208 235 детей.

Свыше 15 тыс. из них смогут отдохнуть в загородных лагерях. Приоритет будет отдан тем, кто воспитывается в многодетных и малообеспеченных семьях, сиротам и оставшимся без попечения родителей.

Этим летом к приему детей готовятся шесть учебно-оздоровительных центров региона. Вместе с ними с 1 июня начнут работу 407 пришкольных лагерей. Предполагается, что в них отдохнут почти 31 970 детей из семей, нуждающихся в социальной поддержке.

Около 280 школьников, ставших победителями различных конкурсов и соревнований, получат путевки в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен». Еще 10 детей из многодетных и малообеспеченных семей отдохнут в алматинском ОЦ «Бобек».

Во время недавнего совещания аким области Ербол Карашукеев поручил усилить меры безопасности во всех летних лагерях и обеспечить круглосуточный контроль. Он подчеркнул необходимость профилактики буллинга, повышения ответственности воспитателей и проведения инструктажа для всех сотрудников.

Плюс к этому поставлена задача активизировать работу мониторинговых групп, в состав которых войдут представители полиции, органов по чрезвычайным ситуациям и сферы образования, а также наладить постоянную обратную связь с родителями.

Планируется, что в период летних каникул особое внимание будет уделено вовлечению детей в спортивные и познавательные кружки, эффективной организации их досуга.

Среди выпускников усилят разъяснительную работу по вопросам дорожной безопасности, общественного порядка и безопасности несовершеннолетних.

#дети #регионы #школьники #отдых #лето #каникулы

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