Юных исследователей первые шаги

Общество
Николай Николаев

Об эпохе искусственного интеллекта говорили участники Форума юных исследователей, посвященного 80-летию Национальной академии наук и Международному дню защиты детей.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главными действующими лицами масштабного события стали 385 учеников из 13 регионов страны, включая города Алматы, Астану и Шымкент. Вместе с одаренными детьми из 35 школ на форум приехали и их научные руководители.

С приветствием к собравшимся обратились вице-министр просвещения Сергей Компаниец, президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев, почетные академики, ведущие ученые страны, молодые исследователи и специа­листы сферы образования. Руководитель НАН РК в выступлении напомнил, что Президент объявил Год цифровизации и искусственного интеллекта. И это ставит перед научным сообществом новые стратегические задачи. Особая роль в их реализации принадлежит молодым исследователям.

Он отметил, что проведение форума 1 июня подчеркивает преемственность поколений, поскольку это Международный день защиты детей и одновременно дата основания Казахстанской академии наук. За короткий период Совет молодых ученых и Академия юных исследователей внесли значительный вклад в развитие системы поддерж­ки талантов, активно участ­вуя в реализации ряда программ и инициатив.

Участники говорили о том, что ИИ стремительно проникает в образование и науку, производство и медицину, экологию и сельское хозяйство. Поэтому необходимо формировать научное мышление со школьной скамьи, обучать детей осознанному и ответственному применению современных технологий.

Инициатива проведения форума созвучна указу Главы государства о внедрении технологий искусственного интеллекта в систему среднего образования. Документ направлен на вывод отечественной системы на новый уровень, сокращение разрыва между городскими и сельскими школами, поддержку профессионального развития педагогов и эффективное использование инструментов ИИ в учебном процессе.

Юные исследователи представили свои научно-познавательные разработки на выставке. Особое внимание они уделили изучению физических свойств новых материалов, озеленению городской среды, созданию электронных устройств, технологиям очистки воды и так далее.

Большое оживление среди будущих ученых вызвал конкурс научно-фантастических комиксов, а также интеллектуальные состязания и возможность личного знакомства с ведущими академиками страны. По итогам форума лучшие научные проекты школьников и доклады были отмечены дипломами президента Национальной академии наук с вручением специальных призов от спонсоров мероприятия. Помимо этого, они стали свидетелями официального представления научному сообществу вновь избранных академиков и иностранных членов НАН РК.

Как было отмечено организаторами, проведение форума – не однодневная встреча, а значимая площадка, открывающая путь молодому поколению в науку и укрепляющая духовную и научную преемственность между школьниками и академиками.

#дети #Алматы #форум #ИИ #исследования

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