11 лет проведут в тюрьме за наркозакладки супруги из Актобе

11 лет тюрьмы получила семейная пара закладчиков наркотиков в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Фото: Kazpravda.kz

В конце прошлого года сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с отрядом специального назначения задержали в Актобе 27-летнюю женщину и 40-летнего мужчину. В момент задержания они были в наркотическом опьянении.

У супругов при себе, по местам закладок и жительства нашли 1,5 кг психотропных веществ синтетического происхождения.

На мужа и жену завели уголовное дело по части 3 статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере».

В конце мая 2023 года суд признал семейную пару виновной и приговорил к 11 годам лишения свободы.