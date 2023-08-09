11 медколледжей в Казахстане не прошли госаттестацию

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Министерство здравоохранения Казахстана провело государственную аттестацию 91 медицинского колледжа страны в рамках требований по качеству медобразования, из них 11 учебных заведений не аттестованы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

Как рассказали в Минздраве, государственная аттестация выявила ряд проблем в сфере технического и профессионального образования в области здравоохранения, касающихся учебных рабочих программ, обучения базовым профессиональным модулям, требований государственного общеобязательного стандарта образования, кадрового потенциала, организации учебно-воспитательной работы и так далее.

«Выявленные нарушения стандартов организации технического и профессионального образования в области здравоохранения должны быть устранены в срок не более 1 года», – заявили в министерстве.

МЗ направило рекомендации и разъяснило, как устранить нарушения.

«В случае выявления нарушений при повторной аттестации Министерство здравоохранения направит в Министерство просвещения РК перечень медицинских колледжей, не прошедших аттестацию, для включения в план контроля с посещением или отзыва лицензии на образовательную деятельность», – отмечается в сообщении.