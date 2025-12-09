115 млн тенге похитили при закупе медоборудования в районной больнице

Закон и Порядок
184
Дана Аменова
специальный корреспондент

Департаментом АФМ по Туркестанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при закупке медицинского оборудования, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, бывший главный врач ГКП «Казыгуртская районная центральная больница» организовал приобретение оборудования для медицинского газоснабжения путём его искусственного деления на отдельные составные части для последующего заключения множества договоров.

Для реализации схемы он привлек свою знакомую, имеющую опыт в сфере поставки медицинских изделий. Она использовала подконтрольные ей коммерческие организации, зарегистрированные на родственников и знакомых. От имени этих компаний подготовлены заведомо завышенные коммерческие предложения. При этом фактическая поставка оборудования осуществлена сторонней компанией, однако акты приёмки и договоры оформлялись через подконтрольные фирмы.

После перечисления средств от больницы на счета данных компаний подозреваемые обналичили их и распределили между собой. Общая сумма ущерба государству составила 115 млн тенге. На преступные доходы подозреваемая приобрела двухкомнатную квартиру в столице, с санкции суда на имущество наложен арест.

В отношении бывшего главного врача избрана мера пресечения в виде залога, его соучастница находится под домашним арестом, добавили в АФМ.

#хищение #госзакупки #больница

