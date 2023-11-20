12 лет лишения свободы запросил прокурор для Нуржана Альтаева

Кроме того его хотят пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

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Прокурор запросил для бывшего депутата Нуржана Альтаева 12 лет лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Elmedia.

По информации издания, прокурор Олжас Хайроллаев запросил лидеру незарегистрированной партии El-Tiregi Нуржану Альтаеву 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, 7 июня 2023 года Антикоррупционная служба по результатам комплекса негласных мероприятий задержала Нуржана Альтаева по подозрению в особо тяжком коррупционном преступлении.

По данным ведомства, его подозревают в том, что будучи вице-министром труда и социальной защиты населения, а в последующем депутатом Мажилиса он на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" А. Мырзахметова.

Отмечается, что занимая ответственные государственные должности в 2018-2020 годы, он, действуя в интересах Мырзахметова, способствовал в получении его организацией государственных заказов и оказывал общее покровительство.

Напомним, 10 мая этого года Антикоррупционная служба задержала экс-председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова.

Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче особо крупной взятки якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.