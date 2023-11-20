12 лет лишения свободы запросил прокурор для Нуржана Альтаева

Кроме того его хотят пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
Прокурор запросил для бывшего депутата Нуржана Альтаева 12 лет лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Elmedia.
По информации издания, прокурор Олжас Хайроллаев запросил лидеру незарегистрированной партии El-Tiregi Нуржану Альтаеву 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, 7 июня 2023 года Антикоррупционная служба по результатам комплекса негласных мероприятий задержала Нуржана Альтаева по подозрению в особо тяжком коррупционном преступлении.
По данным ведомства, его подозревают в том, что будучи вице-министром труда и социальной защиты населения, а в последующем депутатом Мажилиса он на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" А. Мырзахметова.
Отмечается, что занимая ответственные государственные должности в 2018-2020 годы, он, действуя в интересах Мырзахметова, способствовал в получении его организацией государственных заказов и оказывал общее покровительство.
Напомним, 10 мая этого года Антикоррупционная служба задержала экс-председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова.
Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче особо крупной взятки якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.