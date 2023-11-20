12 лет лишения свободы запросил прокурор для Нуржана Альтаева

Скандалы
135

Кроме того его хотят пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Фото: Kazpravda.kz

Прокурор запросил для бывшего депутата Нуржана Альтаева 12 лет лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Elmedia.

По информации издания, прокурор Олжас Хайроллаев запросил лидеру незарегистрированной партии El-Tiregi Нуржану Альтаеву 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, 7 июня 2023 года Антикоррупционная служба по результатам комплекса негласных мероприятий задержала Нуржана Альтаева по подозрению в особо тяжком коррупционном преступлении.

По данным ведомства,  его подозревают в том, что будучи вице-министром труда и социальной защиты населения, а в последующем депутатом Мажилиса он на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" А. Мырзахметова.

Отмечается, что занимая ответственные государственные должности в 2018-2020 годы, он, действуя в интересах Мырзахметова, способствовал в получении его организацией государственных заказов и оказывал общее покровительство.

Напомним, 10 мая этого года Антикоррупционная служба задержала экс-председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова.

Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче особо крупной взятки якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.

 

#суд #расследование #коррупция #обвинение #прокурор #Альтаев

Популярное

Все
В Атырау впервые провели открытое первенство по кокпару
Осталось дать последний бой
Три домашние победы
В Таразе участковый инспектор полиции спас из пожара ребенка
Спецоперация прошла в трех регионах РК – задержана группа вымогателей (видео)
Хотели гранты и квартиры
Одни воруют, другие глаза закрывают?
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Участковый перешел границы
В сердце ядерного реактора
Свыше 1 300 км железных дорог построят в Казахстане в ближайшие годы
И снова финпирамида
Расплата за ставки
«Посторонним» вход воспрещен
Замкнутый круг
Где родился, там и пригодился
Почему тепло подорожало
Аист работает, не опуская крыльев
Успеха без развития не бывает
Социальные расходы – инвестиции в развитие нации
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Есть 12-я лицензия!
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Мечты Ильдара и Ильнара
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Арестован директор "Гастро-центра" по делу об убийстве жены Бишимбаева
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
В прокат вышел экшен-фильм «Burkit – отряд специального назначения»
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Служебное расследование начали в отношении главы Талгарской…
Букмекер экстрадирована в Казахстан
Освобожден от должности начальник ДП области Жетысу
Арестован подозреваемый в изнасиловании начальник полиции Т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]