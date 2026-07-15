12 медалей из Аммана

На высшую ступень пьедестала поднялись Айнара Сейт­жанова (в весе до 48 кг), Нурбала Зайнул (до 52 кг), Ролан Каиргали (до 66 кг), Гульсезим Турлыбек (до 78 кг) и Санжар Еруланов (до 100 кг). Серебряными призерами стали Дамеля Асылханова, Ерасыл Ержанов, Мухамедали Закиров и Руслана Махатова. Бронзу в копилку сборной принесли Айзат Наукенова, Айдана Абиханова и Шынар Битимбай.