Казахстанцы завоевали семь медалей на ЧА по тяжелой атлетике

Фото: НОК

В Ташкенте завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК



По итогам соревнований результаты сборной Казахстана по сумме двоеборья выглядят следующим образом.



Юноши



Снежана Кашкарова (до 57 кг), Ксения Прозорова (до 61 кг), Бейбарыс Ерсеит (до 65 кг), Нуржан Жумабай (до 95 кг) завоевали золотые медали.



Торехан Асанхан (до 70 кг) стал серебряным призёром.



Нурсыйла Берикбол (до 57 кг) и Софья Шешукова (свыше 77 кг) заняли третьи места.



Юниоры



Снежана Кашкарова (до 57 кг), Аянат Жумагали (до 77 кг), Акжол Курманбек (до 85 кг) завершили ЧА на первом месте.



Софья Шешукова (свыше 86 кг) показал второй результат.



Бейбарыс Ерсеит (до 65 кг), Ерасыл Саулебеков (до 85 кг), Алихан Аскербай (до 95 кг) завоевали "бронзу".