120 миллионов тенге выманила мошенница за изгнание демонов

В колонии средней безопас­ности отбывает наказание лжедемонолог, «заработавшая» 120 млн на «защите от демонов». В Павлодаре она изгоняла нечистую силу, которая якобы мешала развивать бизнес ее знакомой.

– Благодаря своей коммуникабельности и дару убеждения, она сообщила потерпевшей, что ей и членам ее семьи необходимо поставить защиту от демонов, которых сама «защитница» могла призывать и взаимодействовать с ними. За такое «покровительство» женщина брала крупные суммы денег, – рассказала начальник отдела специального учета учреждения № 23 ДУИС по облас­ти Абай Светлана Голикова.

Первым предстояло изгнать демона, у которого даже было имя – Мамон. По словам колдуньи, Мамон – злой дух, который искушает людей радостью быстрой и легкой наживы. Первые взносы за избавление от Мамона, были по полмиллиона тенге. За 2 млн 225 тыс. потерпевшей «поставили защиту» на ведение бизнеса и отвадили сплетников и завистников. Суммы вознаграждения росли в геометрической прогрессии. Предпринимательница настолько поверила колдунье, что не принимала никаких решений без ее участия и отдавала до 8 млн тенге за одно колдовское действо.

Удалось изгнать Мамона или нет, история умалчивает, но вот на скамье подсудимых, а в последующем и в колонии «колдунья» все-таки оказалась. Она, конечно же, очень раскаялась и сожалеет о содеянном. Но это не уберегло ее от казенного дома на ближайшие пять лет.