14 человек, в том числе граждан Узбекистана, спасли в Актюбинской области

Фото: МЧС РК

Сегодня ночью на 850 км автодороги "Самара-Шымкент" вблизи Хромтау 3 легковые и одна грузовая автомашины с пассажирами застряли в снежном заносе и не смогли продолжить движение. В салонах автомашин находились 14 человек, в том числе 2 гражданина Республики Узбекистан.

Спасатели МЧС и военнослужащие воинской части 20982 МЧС РК, прибыв на место происшествия на вахтовке, отбуксировали на очищенный участок дороги транспортные средства и эвакуировали в кемпинг г.Хромтау 14 человек.

В медицинской помощи никто не нуждался.

МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.