1,5 млрд кубометров воды направили в Созакский район Туркестанской области

Водное хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Сбросы воды осуществлялись из Тасоткельского водохранилища в Жамбылской области

Фото: пресс-служба Минводы

Работы проводились в рамках природоохранных попусков с сентября прошлого года до конца апреля текущего года. До Созакского района вода дошла в феврале. Для обеспечения ее необходимого объема Минводы провело несколько переговоров с коллегами из Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz 

По заданию министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова специалисты Жамбылского филиала «Казводхоза» и Шу-Таласской бассейновой инспекции провели мониторинг вдоль течения реки Шу, чтобы ознакомиться с результатами природоохранных попусков.

Кроме Созакского района, рабочая группа посетила Шуский, Мойынкумский и Сарысуский районы Жамбылской области.

Подобный объем воды поступил в Созакский район впервые за 5 лет, за что местные жители выражают благодарность министерству.

«От лица всех жителей района хочу сказать, что мы рады приходу воды. Спасибо, что несмотря на сильную жару, продолжаете работать над подачей воды, лично выезжаете на места и следите за результатами», – отметил житель Созакского района Ришат Танатов.

Также в этом году планируется очистка Фурмановского обводного канала, по которому вода из реки Шу будет направляться в Созакский район.

#Туркестанская область #вода #река #Шу #Минводы #Созакский район

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