151 млрд тенге составил объем инвестиций в переработку АПК по итогам 2023 года

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Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков доложил, что благодаря мерам господдержки в данной отрасли отмечается ежегодный стабильный рост.

По итогам 2023 года объем производства продуктов питания увеличился на 1,8% и составил 3,1 трлн. тенге. Экспорт продукции АПК составил 5,3 млрд. долл. США. При этом доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК доведена до 43% и составила 2,2 млрд. долл. США.

Растет приток инвестиций в отрасль, в 2023 году объем инвестиции в основной капитал производства продуктов питания составили 151 млрд. тенге или рост на 7,1%. В данной сфере реализовано 48 инвестпроектов на сумму 118,8 млрд. тенге.

«Указанные достижения обусловлены действующими мерами государственной поддержки. В их числе инвестиционные субсидии на строительство и модернизацию предприятий переработке сельхозпродукции, субсидии на сданные на переработку мясо, молоко, сахарная свекла, масличные и т.д., закуп сырья для производства продуктов глубокой переработки – сливочного масла, твердых сыров, налоговые льготы в виде 70% снижения НДС, ограничения экспорта сырья», - перечислил вице-министр.

Вместе с тем были названы и основные факторы, сдерживающие развитие отрасли - это недостаточность, высокая стоимость и низкое качество сырья, высокий уровень морального и физического износа основных средств, ограниченность рынков сбыта произведенной продукции, отсутствие льготных кредитных ресурсов для пополнения основных и оборотных средств, недостаточность субсидий.

В частности, в зерноперерабатывающей отрасли функционируют 350 предприятий. Производство муки в объеме 3,2 млн. тонн превышает внутреннее потребление страны и занимает одну из лидирующих позиций в мире по объемам экспортных поставок.

Сдерживающим фактором увеличения производства муки является сужение экспортных рынков сбыта казахстанской муки из-за развития собственной переработки и введения различных ограничений в традиционных странах импортерах.

В этой связи ведется целенаправленное развитие производства продуктов следующих переделов: макаронных изделий, мучных кондитерских изделий, крахмалопродуктов, глютена, биотоплива и т.д. Для развития таких производств предусмотрены инвестиционные субсидии в размере 25%, льготы по кредитам и налогам, а также возмещение транспортных затрат до 30% при экспорте.

Наряду с этим, для привлечения инвесторов и стимулирования развития производства продукции более высокого передела и технологичной сложности с 2023 года предусмотрено возмещение до 50% инвестиционных затрат.