151 млрд тенге составил объем инвестиций в переработку АПК по итогам 2023 года

Сельское хозяйство
9

Актуальные вопросы отрасли переработки сельскохозяйственной продукции обсудили на расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяйства, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков доложил, что благодаря мерам господдержки в данной отрасли отмечается ежегодный стабильный рост.

По итогам 2023 года объем производства продуктов питания увеличился на 1,8% и составил 3,1 трлн. тенге. Экспорт продукции АПК составил 5,3 млрд. долл. США. При этом доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК доведена до 43% и составила 2,2 млрд. долл. США.

Растет приток инвестиций в отрасль, в 2023 году объем инвестиции в основной капитал производства продуктов питания составили 151 млрд. тенге или рост на 7,1%. В данной сфере реализовано 48 инвестпроектов на сумму 118,8 млрд. тенге.

«Указанные достижения обусловлены действующими мерами государственной поддержки. В их числе инвестиционные субсидии на строительство и модернизацию предприятий переработке сельхозпродукции, субсидии на сданные на переработку мясо, молоко, сахарная свекла, масличные и т.д., закуп сырья для производства продуктов глубокой переработки – сливочного масла, твердых сыров, налоговые льготы в виде 70% снижения НДС, ограничения экспорта сырья», - перечислил вице-министр.

Вместе с тем были названы и основные факторы, сдерживающие развитие отрасли - это недостаточность, высокая стоимость и низкое качество сырья, высокий уровень морального и физического износа основных средств, ограниченность рынков сбыта произведенной продукции, отсутствие льготных кредитных ресурсов для пополнения основных и оборотных средств, недостаточность субсидий.

В частности, в зерноперерабатывающей отрасли функционируют 350 предприятий. Производство муки в объеме 3,2 млн. тонн превышает внутреннее потребление страны и занимает одну из лидирующих позиций в мире по объемам экспортных поставок.

Сдерживающим фактором увеличения производства муки является сужение экспортных рынков сбыта казахстанской муки из-за развития собственной переработки и введения различных ограничений в традиционных странах импортерах.

В этой связи ведется целенаправленное развитие производства продуктов следующих переделов: макаронных изделий, мучных кондитерских изделий, крахмалопродуктов, глютена, биотоплива и т.д.  Для развития таких производств предусмотрены инвестиционные субсидии в размере 25%, льготы по кредитам и налогам, а также возмещение транспортных затрат до 30% при экспорте.

Наряду с этим, для привлечения инвесторов и стимулирования развития производства продукции более высокого передела и технологичной сложности с 2023 года предусмотрено возмещение до 50% инвестиционных затрат.

#инвестиции #сельское хозяйство #переработка #АПК

Популярное

Все
Еще 51 дом сдали в Петропавловске для пострадавших от паводка
Сломалась управа на лихачей
Город мира, будущего и красивых фотографий
Такой опасный каракурт
Очередные субботники прошли в регионе в рамках акции «Таза Қазақстан»
Музыка нас связала
Рекордсмену ЕНТ вручили подарки
Так звучит душа
Музыкальный язык казахского народа
Более 2,5 тысячи казахских народных инструментов изготовил Оспанхан Мусаев
Некоторые музыкальные инструменты стоят десятки и даже сотни тысяч долларов
Назад в 1998-й: праздник глазами «Казправды»
На площадке у «Байтерека» развернулась праздничная фотовыставка
В Астане объявили победителей конкурса на лучшие публикации, репортажи, сюжеты в СМИ и соцсетях о развитии столицы, приуроченного к Дню города
Город больших возможностей и центр экономического притяжения
В Астане проходит Международный фестиваль «Театральная Евразия»
Художники столицы сделали свой подарок любимому городу
Инструмент справедливого миропорядка
Открытость и приверженность диалогу
Творчество под звуки домбры
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
Журналисты получили ключи от квартир
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Глава СКР Бастрыкин предложил вернуть в РФ смертную казнь
Лучших в профессии отметили наградами
Будем беречь природу!
Работники СМИ получили квартиры от имени главы государства
Заблудившегося в горах британца спасли кинологи МЧС
Столица – главный драйвер по привлечению инвестиций
Wimbledon: ни один представитель Казахстана не прошел квалификацию
Иран предлагает Казахстану сотрудничество в строительстве терминала в порту Бендер-Аббас
Водителя оштрафовали за принудительную высадку подростка из маршрутки в Павлодаре
Минтранспорта принес извинения в связи с задержками авиарейсов
99-летие отметила ветеран войны из Алматы
Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде
Автоматы Калашникова, пистолеты и ружья изъяли у жителя Актобе
Доллар взлетел до максимума за 8 месяцев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

20 тысяч тонн свинины намерен импортировать Китай из Казахс…
Производство молока вырастет вдвое в Казахстане
Жумангарин: У нас достаточно земель, но они не осваиваются …
В Минсельхозе ответили на рассылку о зараженном мясе из Кыр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]