Дату первого дня Курбан айта назвали в ДУМК

Первый день Курбан айта выпадает на 16 июня, а не 17 июня, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Сегодня начался месяц зуль-хиджа по хиджре. То есть день Арафа в этом году приходится на 15 июня. 16 июня – первый день праздника Курбан айт», - говорится в сообщении ДУМК.

А это значит, что 17 июня - понедельник - будет рабочим днем. Напомним, что ранее в СМИ со ссылкой на портал eGov сообщалось, что первый день Курбан айта приходится на 17 июня.

Почему именно 16 июня, обьяснили в ДУМК. В в исламе святые дни, ночи и месяцы определяются по лунному календарю. Такой год рассчитывается по смене фаз Луны. Новый месяц начинается с появлением новой луны (хилал). Лунный месяц иногда составляет 29 или 30 дней.

«Для определения месяца зуль-хиджа 29-го числа месяца зуль-када наблюдается фаза луны. Если на закате наблюдается новолуние, то следующий день считается началом месяца зуль-хиджа. Если погода пасмурная и луны не видно, месяц зуль-када продлевается на 30 дней. Так как 6 июня 2024 года началось новолуние, то месяц зуль-хиджа в этом году начинается 7 июня, а день Арафы выпадет на 15 июня, следовательно Курбан айт начинается 16 июня», - говорится в сообщении.

В течение первых десяти дней зуль-хиджа следует поклоняться с предельной преданностью и стараться совершать больше добрых и благих дел. Ведь в хадисах сказано, что награда за добрые дела, совершенные в это время многократно умножится, добавили в ДУМК.