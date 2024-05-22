161 человек погиб при наводнениях в Бразилии

Сильнейшие осадки и наводнения продолжаются с начала мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Pedro Ladeira / Folhapress

«Раненых: 806, пропало без вести: 85, подтвержденные смерти: 161», - говорится в сводке на сайте гражданской обороны Риу-Гранди-ду-Сул.

По данным спасателей, с начала наводнений около трех недель назад 581 тысяча человек покинули свои дома, еще 71,5 тысячи находятся во временных убежищах. Всего стихийное бедствие затронуло 2,34 миллиона жителей штата в 467 муниципалитетах из 497. В спасательных работах в регионе до сих пор задействованы более 27 тысяч человек, 18 самолетов и 265 судов.

Согласно графикам на сайте гражданской защиты, уровень реки Гуайба, протекающей через столицу штата Порту-Алегри, составляет сейчас 4,02 метра при том, что наводнением считается уровень 3 метра.

Риу-Гранди-ду-Сул на границе с Уругваем переживает тяжелый гуманитарный кризис в связи с наводнениями. В регионе наблюдаются перебои с поставками продуктов питания и товаров первой необходимости - перекрыты 106 участков автомагистралей, без света остаются более 180 тысяч потребителей, еще около 40 тысяч - без воды.

Ранее стало известно, что более 300 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений.