18 передвижных блокпостов выставили на дорогах Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ДП региона, с начала года в области было зарегистрировано 25 фактов краж скота, из которых 18 уже раскрыты. Один из недавних случаев произошёл на прошлой неделе в Бухар-Жырауском районе, где сотрудники полиции задержали подозреваемого, укравшего у местного жителя корову породы «Голштейн».

Ущерб, нанесённый потерпевшему, составил 1 миллион тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Кроме того, передвижные блокпосты будут работать до особого распоряжения. В основном, кража скота происходит с вольного выпаса, при этом многие граждане не сразу замечают пропажу.