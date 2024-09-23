18 передвижных блокпостов выставили на дорогах Карагандинской области

Полицейские будут останавливать автомобили, перевозящие мясо и скот, для проверки соответствующих документов, сообщает Kazpravda.kz
По данным ДП региона, с начала года в области было зарегистрировано 25 фактов краж скота, из которых 18 уже раскрыты. Один из недавних случаев произошёл на прошлой неделе в Бухар-Жырауском районе, где сотрудники полиции задержали подозреваемого, укравшего у местного жителя корову породы «Голштейн».
Ущерб, нанесённый потерпевшему, составил 1 миллион тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
Кроме того, передвижные блокпосты будут работать до особого распоряжения. В основном, кража скота происходит с вольного выпаса, при этом многие граждане не сразу замечают пропажу.
«В полицию поступило 17 заявлений о пропаже скота вольного выпаса. Сотрудники полиции нашли 106 животных, включая 56 лошадей, 12 голов крупного рогатого скота и 38 мелкого рогатого скота. Департамент полиции Карагандинской области призывает жителей с пониманием отнестись к мерам, направленным на обеспечение безопасности и сохранность имущества граждан», – детализировали в правоохранительных органах.