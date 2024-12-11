1991-й: о чем свидетельствуют газетные архивы

Время действий

Состоявшиеся выборы Президента Казахской ССР предопре­делили тематику первого декабрьского выпуска «Казахстанской правды» за 1991 год. О ходе голосования в крупнейших городах нашей страны читатели могли узнать из материала «Мандат доверия вручен: пробил час решительных действий», который объединял сообщения собкоров «Казправды» и агентства «Азия-Пресс». Рядом – яркие свидетельства обстановки того времени, читая которые нельзя не поразиться тому, как много было сделано для утверждения в современном обществе высокой правовой культуры. А ведь тогда могло показаться, что нет предела нигилистической расторможенности.

Материал «Пикеты у ворот завода, или Кому достанутся телевизоры собственного производства» рассказывал о чаяниях рабочих Казахского радиотехнического завода, вынужденных в буквальном смысле оборонять свое предприятие от посягательств… – нет, не рэкетиров, как можно подумать, а горисполкома Алма-Аты. Выставить караульные пикеты трудовой коллектив КРТЗ был вынужден в ответ на решение исполкома исключить завод из соучредителей совместного с южнокорейской фирмой и чимкентским объединением «Каззагот­хлопкопром» предприятия по производству телевизоров и занять его место. Как писала «Казправда», в ходе встреч руководства горисполкома с директором корейской посредничес­кой компании была достигнута договоренность «выбросить КРТЗ из корпуса, отобрать и первый этаж в распоряжение СП, исключить КРТЗ из соучредителей, а вместо него соучредителем будет Алма-Атинский горисполком. Поскольку корпус СП находится на земле горисполкома, то он имеет право его отобрать у народа...»

Такова была объективная реаль­ность. Но, как и в любой другой исторический период, повестку дня определяли не только насущные тяготы.

Например, материал «Лечит лазер» рассказывал читателям об уникальных методиках док­тора медицинских наук Орумберта Кима, применявшего лазерную терапию при работе с пострадавшими от испытаний на Семипалатинском полигоне пациентами. А небольшая заметка «Ни пуха ни пера!» информировала «книгочеев, библиофилов и просто азартных людей» о том, что Кабмин республики утвердил новые правила проведения Казахстанской книжной лотереи, средства от которой «поступят в распоряжение книготоргующих организаций на покрытие их расходов, премирование активных распространителей лотереи, проведение книжных выставок».

Соседство информации для книголюбов с новостями о рэкете может показаться парадоксальным, ведь все мы с детства знаем о несовместимости гения и злодейства, но действительность всегда многообразнее даже самой емкой поэтической формулы. И газета – отнюдь не беспристрастный, но строгий очевидец – позволяет нам в этом убедиться.

В номере за 5 декабря среди материалов о налогообложении и сообщений информационных агентств о социально-экономическом положении в стране наш­лось место зарисовке о жизни 106-летней долгожительницы Ултуган Хамитовой. По словам автора, «старая женщина сохранила ценную память, охотно общается с людьми, не потеряла интерес к жизни, любит послушать казахские кюи, смот­рит телевизор, без посторонней помощи выходит на прогулки». Основная идея материала проста: «Долгие годы отпущены не эгоистам, а людям простым, трудолюбивым и отзывчивым». Но воспитать свой характер в таком духе – куда более сложное дело.

О тех, кому это удалось, «Казправда» писала в материале «Какая елка без подарка, какой подарок без конфет?» о буднях Алма-Атинской кондитерской фабрики, опубликованном 6 декабря. Тяжелая экономичес­кая ситуация и перебои с пос­тавками, вопреки прогнозам, не дезорганизовали коллектив, а только сплотили его. Руководству фабрики удалось расплатиться с многомиллионными долгами и заняться реконструкцией корпусов предприятия.

«В прошлом заброшенные, захламленные подвальные помещения приспособлены под лечебный комплекс. Прекрасно оборудованы врачебные кабинеты, есть даже небольшой стацио­нар. И самое примечательное – водолечебница с душевыми, отличной сауной с небольшим бассейном... В лаборатории фабрики также идут поиски: разработки новых технологий изготовления кондитерских изделий типа мармелад с использованием местного сырья – желатина, который имеется пока еще в достаточном количестве на наших мясокомбинатах», – рассказывал корреспондент «Казправды».

И все это – на резком контрас­те с тем классическим образом «сладкой каторги», который представляло собой предприя­тие за несколько лет до прихода нового руководства. Тогда общест­венность судачила о массовых хищениях и антисанитарии на производстве, что не раз усаживали виновников на скамью подсудимых. Былые недостатки удалось устранить – и фабрика по сей день радует казахстанцев своей сладкой продукцией, без которой не обходится ни один праздник.

А вот пример другого рода. 10 декабря газета писала об организованном в Алма-Ате Корейском центре просвещения. Учебным процессом руководили известные сеульские педагоги, а посещать занятия любой желающий мог совершенно бесплатно. В центре казахстанские предприниматели изучали «язык деловой Кореи», а это значит, что культурно-просветительская инициатива вскоре трансформировалась в знаковое явление бизнес-дипломатии, способствуя развитию деловых связей двух стран.

Во имя будущего

11 декабря на первой полосе «Казахстанская правда» опубликовала Закон «Об изменении названия Казахской Советской Социалистической Республики». «Исходя из стремления многонационального народа республики к построению демократического, независимого, миролюбивого, правового государства», Верховный Совет постановил переименовать КазССР в Республику Казахстан и внести соответствующие изменения в законы и подзаконные акты. В духе этого документа прозвучали материалы парламентских корреспондентов газеты и четкий посыл опубликованного в том же номере интервью Сагадата Нурмагамбетова: «Ядерная кнопка республике не нужна».

В следующих номерах «Казправда» предоставила трибуну гражданам, желающим высказаться по поводу подписания Соглашения о создании СНГ, и публиковала их отклики под руб­рикой «Эхо беловежской встречи». Мнения высказывались самые разные: от безоговорочной поддержки руководителей трех республик до непонимания и резкого неприя­тия свершившегося.

Одновременно с этим газета вела «Диалоги с читателем», которые, по мнению редакции, отражали новую роль СМИ в жизни общества. Используя такой формат, «Казправда» не только излагала основные принципы своей редакционной политики, но и участвовала в прямом обсуж­дении насущных социально-экономических, политических и культурных вопросов.

И вот 18 декабря в печати появился текст поистине исторического документа – Конституционного Закона «О государственной независимости Республики Казахстан», ставшего логическим продолжением принятой годом ранее Декларации о государственном суверенитете.

С особым трепетом читали казахстанцы строки его преам­булы: «Верховный Совет Рес­публики Казахстан, выражая волю народа Казахстана, признавая приоритет прав и свобод личности, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, иных общепризнанных нормах международного права, подтверждая право казахской нации на самоопределение, исходя из решимости создания гражданского общества и правового государства, осуществляя миролюбивую внешнюю политику, заявляя о своей приверженности принципу нераспространения ядерного оружия и процессу разоружения, торжественно провозглашает государственную независимость Республики Казахстан».

О том, как происходило принятие этого документа, рассказывалось в материале «Во имя будущего», из которого можно узнать о бурных парламентских дебатах и разногласиях депутатов по отдельным положениям Конституционного Закона. Его значение подчеркивалось и в опубликованном на первой полосе сообщении КазТАГ, чье название говорило само за себя – «Событие исторической важности».

Наглядным свидетельством курса на провозглашенное Конституционным Законом возрож­дение и развитие культуры, традиций и языка стали опуб­ликованные в том же номере стихи выдающихся казахских поэтов Шакарима Кудайбердиева, Магжана Жумабаева и Миржакыпа Дулатова в переводе Марата Адибаева. Небольшая подборка открывала новый этап духовной жизни страны. И сейчас, когда имена поэтов-демократов стали общенародным достоянием, особое звучание приобретают их горестные, но при этом полные исторического оптимизма строки: «Мой клад – язык, зарытый в небытье,⁄Мой окровавленный, мой обнаженный гений,⁄Кинжал мой острый и родник бесценный,⁄Прижми к своей горячей чистоте⁄Детей заблудших, ты, неутоленный!»

Для каждого, кто решит объек­тивно взглянуть на бурные события 1991 года, архивы периодической печати станут надеж­ным подспорьем. Они по сей день ждут своего вдумчивого исследователя, и хочется верить, что даже наш краткий экскурс смог показать, о скольких малоизвестных, но ярких событиях отечественной истории хранят память пожелтевшие газетные номера.