Сведения о 705 тысячах фронтовиков доступны на портале «Батырларға тағзым»

Общество,История

Проект был запущен в прошлом году и направлен на сохранение исторической памяти, сбор и систематизацию сведений о фронтовиках, а также обеспечение открытого доступа к информации об их вкладе в Великую Победу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство культуры и информации РК продолжает работу по наполнению онлайн-портала «Батырларға тағзым». Сегодня на сайте размещены сведения о 705 488 ветеранах, в том числе о 365 Героях Советского Союза, 4 дважды Героях и 19 кавалерах ордена Славы, сообщает Kazpravda.kz 

Информация загружается на основе данных, поступающих из архивов Министерства обороны РК, а также центральных архивов Министерства обороны Российской Федерации.

Портал позволяет осуществлять поиск по фамилии, имени и отчеству. Также представлены анкетные данные: дата и место рождения, дата и место призыва и другие сведения.

Кроме того, пользователи могут самостоятельно дополнять информацию о своих родственниках-ветеранах, загружать фотографии, документы военных лет и личные истории. Так, каждый посетитель портала может внести свой вклад в сохранение исторической памяти и передать будущим поколениям историю о подвиге казахстанцев в годы Великой Отечественной войны.

По вопросам заполнения портала можно обращаться по номеру: 8 (7172) 44-62-78, вн.150, добавили в Минкультуры.

