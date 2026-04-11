Выставка «Отрарское наследие: городская культура, наука и духовность» открылась в Жезказганском областном историко-археологическом музее, а в конце апреля будет представлена также в музее Улытауского района. Сотрудники музея-заповедника привезли 280 ценнейших артефактов разных эпох, найденных во время археологических раскопок древнего города.

Выставку представил директор Государственного музея-заповедника «Отрар» Айбек Жандосов, который возглавил прибывшую в область Улытау делегацию. Он напомнил, что первые раскопки в древнем городе начались в конце ХІХ века, а масштабные исследования – в 1969 году. Археологические работы в Отраре и его окрестностях продолжаются и до сих пор, удивляют новыми артефактами и открытиями.

– Мы привезли истинные сокровища Отрара, – рассказывает экскурсовод по древнему городищу Баглан Еркинов. – История города начинается в I веке нашей эры и заканчивается в середине XVIII века. На протяжении почти двух тысяч лет в Отраре проживали разные племена, правили разные династии. Здесь властвовали кангюи, гунны, арабы, саманиды, караханиды. Позже город находился под властью хорезмшаха Мухаммада, в начале XIII века город был захвачен Чингисханом, и монголы правили им еще полтора века. Затем Отрар вошел в состав империи Амира Тимура, который скончался в древнем городе в 1405 году.

Каждый уникальный экспонат – свидетельство богатой культуры, летопись столетий, отображение истории города, его взлетов и падений. В конце XVI века Отрар стал частью Казахского ханства. Город с впечатляющей историей, и можно только представить, каким он мог бы быть в наше время, если бы не канул в Лету. В конце XVIII века пришли джунгары, не сумев захватить Отрар, они разрушили водоснабжение города, ирригационные системы. Последствия были разрушительными, и жители некогда великого древнего города рассеялись по миру. Последние 270 лет здесь никто не живет, заброшенный город стал обителью археологов.

– Считается, что в самый расцвет Отрара в нем проживали до 200 тысяч человек, – отметил Баглан Еркинов. – Город, бывший когда-то важным духовным цент­ром, сегодня стал местом притяжения туристов. Ежегодно регион посещают свыше 400 тысяч человек, в том числе гости из США, стран Европы, Японии, Китая и Турции. Нам есть что показать и рассказать нашим гостям, ведь Отрар как часть Великого шелкового пути был богат и знаменит. Это был город мастеров, строителей.

Активно развивались земледелие и животноводство, гончарное и ювелирное искусство, производство стекла, были налажены торговые связи с разными государствами, о чем свидетельствуют найденные артефакты и монеты разных стран и народов. Отрар активно торговал с Китаем, Индией, Персией, Византией, странами Ближнего Востока. К слову, в Отраре родились 33 ученых, самый известный из которых – Абу Наср аль-Фараби.

– В одном из поселений городища были найдены остатки керамических производств, то есть здесь были развиты ремесленные центры, – продолжает Баглан Еркинов. – Мы привезли на выс­тавку редчайшую керамику, которая датирована III веком нашей эры: кувшины, хумы, масляные лампы, миски, чаши и другие предметы. Рядом с ними в экспозиции представлены серебряные, медные и бронзовые монеты разных эпох и государств, найденные во время раскопок.

Деньги, китайский фарфор, индийские стеклянные бусины, шелковые ткани и бумага – каждый найденный артефакт тщательно изучают историки. Известно, что знаменитая Отрарская библиотека насчитывала тысячи рукописей. Кстати, одним из самых значимых открытий археологов последних лет в Отраре стала находка монументальной ханаки – оби­тели суфиев.

По словам Баглана Еркинова, Отрар был технологически развитым городом. В средневековье здесь были налажены водо­снабжение, канализационная и ирригационные системы, даже теплые полы в восточных банях, похожих на термы. На выставке можно также ознакомиться с глазурированными изразцами тончайшей работы, керамическими трубами, узорчатыми строительными плитками.

Сегодняшний Отрар можно представить себе как холм высотой 15 метров, сос­тоящий из историко-культурных слоев. Это музей под открытым небом, который хранит следы древней цивилизации.

– Слои хранят в себе остатки древних зданий, сооружений, другие материаль­ные следы деятельности человека, – пояснил Баглан Еркинов. – При всем разнообразии ценнейших находок археологические работы в Отраре не прекращаются и сегодня, изучено лишь 20 процентов центрального холма. Уверен, впереди нас еще ждут новые научные открытия.