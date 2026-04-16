Установлено точное местонахождение дома Шекспира в Лондоне

Айман Аманжолова
корреспондент

Но самого дома уже нет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Ученые установили точное местоположение дома Уильяма Шекспира в Лондоне, единственной недвижимости, которой владел поэт в британской столице — об этом сообщила пресс-служба Королевского колледжа Лондона.

Дом, купленный Шекспиром в 1613 году, за три года до смерти, находился на тихой улице в районе Блэкфрайерс — в современном Сити.

Местоположение и размеры дома смогла установить исследователь творчества Шекспира Люси Манро из Королевского колледжа Лондона: она обнаружила в британских архивах несколько документов, на одном из которых был изображен план района Блэкфрайерс, составленный в 1668 году, уже после Великого лондонского пожара. План района подтверждал точное местоположение и размеры дома Шекспира.

Эта находка меняет представление о последних годах жизни Шекспира. Ранее считалось, что Шекспир после пожара в «Глобусе» в 1613 году ушел из театра и вернулся в Стратфорд-на-Эйвоне.

То, что он в 1613 году купил дом в Лондоне недалеко от театра «Глобус», говорит о том, что Шекспир в последние годы жизни продолжал участвовать в театральной жизни города.

Дом поэта был расположен в нижней части современной улицы Бергон в лондонском Сити. Сейчас на месте дома Шекспира стоят здания конца XIX века, расположенные по адресам Бергон-стрит, 5 и Сент-Эндрюс-Хилл, 5.

Синяя мемориальная доска в честь Шекспира на Сент-Эндрюс-Хилл, как выяснилось, находится не «рядом» с местом его лондонского дома, а именно на том самом месте, где когда-то находился дом поэта и драматурга.

По словам Люси Манро, дом был частью «Больших Ворот» на въезде в район Блэкфрайерс, где располагался крупный доминиканский монастырь XIII века.

Манро обнаружила три документа, которые подтверждали местоположение дома Шекспира. Два документа хранились в Лондонском архиве и еще один — в Национальном архиве.

Один из документов представлял собой план части района Блэкфрайерс, составленный в 1668 году, через два года после Великого лондонского пожара. На плане изображена только часть дома драматурга.

Два других документа относятся к продаже недвижимости в Блэкфрайерс внучкой Шекспира в 1665 году.

«Я проводила исследование в рамках более масштабного проекта и не могла поверить своим глазам, когда поняла, что вижу план дома Шекспира в Блэкфрайерс», — говорит Манро.

По ее словам, долгое время считалось, что никаких свидетельств о доме Шекспира в Лондоне не сохранилось, поэтому новые исследования не проводились.

«Эти находки действительно помогают нам рассказать полную историю дома Шекспира в Блэкфрайерс, и благодаря этому новому открытию мы теперь точно знаем, где он находился», — говорит исследовательница.

Манро отмечает, что дом находился рядом с театром Блэкфрайерс, где работал Шекспир.

«Мы знаем, что Шекспир позже, в 1613 году, в соавторстве с Джоном Флетчером написал трагикомедию «Два знатных родича». И новые свидетельства о том, что дом в Блэкфрайерс был довольно большим, позволяют предположить, что часть пьесы могла быть написана именно в этом доме», — отмечает Люси Манро.

 

#дом #Лондон #Шекспир

