Но самого дома уже нет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС
Ученые установили точное местоположение дома Уильяма Шекспира в Лондоне, единственной недвижимости, которой владел поэт в британской столице — об этом сообщила пресс-служба Королевского колледжа Лондона.
Дом, купленный Шекспиром в 1613 году, за три года до смерти, находился на тихой улице в районе Блэкфрайерс — в современном Сити.
Местоположение и размеры дома смогла установить исследователь творчества Шекспира Люси Манро из Королевского колледжа Лондона: она обнаружила в британских архивах несколько документов, на одном из которых был изображен план района Блэкфрайерс, составленный в 1668 году, уже после Великого лондонского пожара. План района подтверждал точное местоположение и размеры дома Шекспира.
Эта находка меняет представление о последних годах жизни Шекспира. Ранее считалось, что Шекспир после пожара в «Глобусе» в 1613 году ушел из театра и вернулся в Стратфорд-на-Эйвоне.
То, что он в 1613 году купил дом в Лондоне недалеко от театра «Глобус», говорит о том, что Шекспир в последние годы жизни продолжал участвовать в театральной жизни города.
Дом поэта был расположен в нижней части современной улицы Бергон в лондонском Сити. Сейчас на месте дома Шекспира стоят здания конца XIX века, расположенные по адресам Бергон-стрит, 5 и Сент-Эндрюс-Хилл, 5.
Синяя мемориальная доска в честь Шекспира на Сент-Эндрюс-Хилл, как выяснилось, находится не «рядом» с местом его лондонского дома, а именно на том самом месте, где когда-то находился дом поэта и драматурга.
По словам Люси Манро, дом был частью «Больших Ворот» на въезде в район Блэкфрайерс, где располагался крупный доминиканский монастырь XIII века.
Манро обнаружила три документа, которые подтверждали местоположение дома Шекспира. Два документа хранились в Лондонском архиве и еще один — в Национальном архиве.
Один из документов представлял собой план части района Блэкфрайерс, составленный в 1668 году, через два года после Великого лондонского пожара. На плане изображена только часть дома драматурга.
Два других документа относятся к продаже недвижимости в Блэкфрайерс внучкой Шекспира в 1665 году.
«Я проводила исследование в рамках более масштабного проекта и не могла поверить своим глазам, когда поняла, что вижу план дома Шекспира в Блэкфрайерс», — говорит Манро.
По ее словам, долгое время считалось, что никаких свидетельств о доме Шекспира в Лондоне не сохранилось, поэтому новые исследования не проводились.
«Эти находки действительно помогают нам рассказать полную историю дома Шекспира в Блэкфрайерс, и благодаря этому новому открытию мы теперь точно знаем, где он находился», — говорит исследовательница.
Манро отмечает, что дом находился рядом с театром Блэкфрайерс, где работал Шекспир.
«Мы знаем, что Шекспир позже, в 1613 году, в соавторстве с Джоном Флетчером написал трагикомедию «Два знатных родича». И новые свидетельства о том, что дом в Блэкфрайерс был довольно большим, позволяют предположить, что часть пьесы могла быть написана именно в этом доме», — отмечает Люси Манро.