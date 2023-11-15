2 человека погибли в ДТП на трассе Алматы – Коргас

Двое мужчин погибли в ДТП в области Жетысу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Авария произошла на 333 км республиканской трассы, проходящей в Панфиловском районе области Жетысу.

По предварительной версии, 29-летний водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу движения, спровоцировав столкновение с автомашиной Volkswagen Passat.

На месте происшествия погибли двое мужчин 25 и 27 лет. Еще троих пострадавших госпитализировали с различными травмами в ближайшую больницу.

По ДТП с назначением экспертиз начато досудебное расследование.