2 дня блуждал в непогоду по степи житель Актюбинской области

В Актюбинской области спасли пропавшего мужчину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Скриншот с видео ДЧС Актюбинской области

16 апреля мужчина в поисках скота отправился из села Толыбай Айтекебийского района в сторону села Жабасак. Его не остановило штормовое предупреждение, объявленное в те дни в районе.

О безрассудном поступке актюбинца спасателям стало известно в 18:15. Мужчину начали искать сотрудники районного отдела по ЧС, полиция, местные жители. Поиски растянулись на 2 дня и увенчались успехом.

Пропавшего нашли 18 апреля в 10:45 в 5 км от зимовки Аксу и доставили в село Толыбай. Состояние 35-летнего сельчанина стабильное, он находится под наблюдением медиков.