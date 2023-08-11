20 осужденных трудоустроят в Карагандинской области

Меморандум по трудоустройству осужденных женщин заключили между ДУИС по Карагандинской области и предприятием.

Фото ДУИС по Карагандинской области и Улытау

Документ позволит трудоустронть более 50 человек из числа осужденных для погашения осужденными исковых задолженностей оказания материальной помощи родным и близким, передает корреспондент Kazpravda.kz co ссылкой на Департамент уголовно-исправительной системы по Карагандинской области и по области Улытау.

Согласно информации, пилотный проект по увеличению трудозанятости осужденных, привлечения субъектов бизнеса, рассчитанный на 2023-2025 годы был принят в начале года.

Как отметили в ДУИС, реализация проекта направлена на качественное обновление процесса организации труда в местах лишения свободы, реанимирование производства в учреждениях, восстановления и закупки современных производственных мощностей с привлечением инвестиций, а также повышения профессиональной квалификации осужденных.

«В рамках меморандума планируется трудоустроить более 50 человек из числа осужденных, в целях погашения осужденными исковых задолженностей, оказания материальной помощи родным и близким, а также их трудоустройство будет благоприятно воздействовать на самих осужденных, приоритетом которых является их исправление», - пояснили в департаменте.