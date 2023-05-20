22 мая в Казахстане стартует легализация автомобилей-конструкторов

В МВД рассказали о механизме регистрации автоконструкторов, передает Кazpravda.kz .

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Автомобили-конструкторы - это машины, ввезенные в Казахстан под видом автозапчастей, которые затем собирают и продают.

Правительство приняло постановление о легализации таких авто.

Как будет проходить эта процедура, рассказали в МВД РК.

Алгоритм действий: