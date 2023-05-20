22 мая в Казахстане стартует легализация автомобилей-конструкторов

В МВД рассказали о механизме регистрации автоконструкторов, передает Кazpravda.kz.
Автомобили-конструкторы - это машины, ввезенные в Казахстан под видом автозапчастей, которые затем собирают и продают.
Правительство приняло постановление о легализации таких авто.
Как будет проходить эта процедура, рассказали в МВД РК.
Алгоритм действий:
- Подача онлайн-заявки и ее электронная регистрация (всем владельцам автоконструкторов будет направляться уведомление об автоматическом отказе и необходимости представления имеющихся документов сотруднику ПЦ в СЦОНах).
- Сотрудник ПЦ в ручном режиме проверяет достоверность имеющихся документов на т/с и в случае соответствия критериям автоконструктора включает т/с в электронный лист одобрения.
- Заявитель вновь подает онлайн-заявку и уже по электронному листу одобрения проходит предварительную проверку и направляется на пункт осмотра с представлением т/с для проведения сверки экспертом-криминалистом.
- После успешного прохождения сверки заявитель представляет в ЦОН все необходимые документы, в том числе диагностическую карту, и оплачивает государственную пошлину и сбор в размере 200 000 тенге.