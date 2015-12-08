25-летнего мужчину задержали за оказание интимных услуг в Алматы
В Алматы за ночь задержаны 42 проститутки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.
"Всего по итогам локальной отработки, проведенной при содействии коллег административной полиции из Ауэзовского, Алмалинского и Турксибского районов города, в течение ночи были задержаны 42 человека, оказывающих интимные услуги. Среди них молодой человек, 1989 года рождения. Все вышеуказанные граждане были привлечены к административной ответственности за назойливое приставание в общественных местах и нарушение правил благоустройства города, которое чаще всего выражается в умышленном загрязнении окружающей среды, то есть выбросе мусора. Кроме того, здесь нередки факты курения в неустановленных местах, нарушения тишины, а также распития алкогольных напитков в общественных местах", – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД города Алматы полковник полиции Танат Назанов.
Согласно информации, за минувшие выходные в органы внутренних дел доставлены 113 девушек легкого поведения, 39 из них свои услуги предлагали вдоль проспекта Абая, еще 74 работали в заведениях, что расположены по Сейфуллина.
В то же время в УБОП отметили, что девушки, занимающиеся проституцией, нередко совершают более серьезные противоправные действия и нарушают общественный порядок.
"С целью стабилизации оперативной обстановки на указанных участках ежедневно проводятся оперативно-профилактические мероприятия и локальные рейды. В связи с чем созданы специальные мобильные группы из числа сотрудников нашего подразделения, административной полиции, миграционной службы и управления дознания. Мы нацелены оздоровить в этих местах криминогенную обстановку, чтобы жители близлежащих домов жили в безопасных и комфортных условиях и чтобы их покой не нарушался", – резюмировал полковник Назанов.
В пресс-релизе уточняется, что среди женщин, оказывающих интимные услуги, есть и подданные соседних государств. И, как следствие, – грубое нарушение миграционного законодательства Казахстана. За это правонарушение предусмотрены штраф и выдворение за пределы страны по решению суда.