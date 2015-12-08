Происшествия
25-летнего мужчину задержали за оказание интимных услуг в Алматы
В Алматы за ночь задержаны 42 проститутки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы. 

"Всего по итогам локальной отработки, проведенной при содействии коллег административной полиции из Ауэзовского, Алмалинского и Турксибского районов города, в течение ночи были задержаны 42 человека, оказывающих интимные услуги. Среди них молодой человек, 1989 года рождения. Все вышеуказанные граждане были привлечены к административной ответственности за назойливое приставание в общественных местах и нарушение правил благоустройства города, которое чаще всего выражается в умышленном загрязнении окружающей среды, то есть выбросе мусора. Кроме того, здесь нередки факты курения в неустановленных местах, нарушения тишины, а также распития алкогольных напитков в общественных местах", – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД города Алматы полковник полиции Танат Назанов.

Согласно информации, за минувшие выходные в органы внутренних дел доставлены 113 девушек легкого поведения, 39 из них свои услуги предлагали вдоль проспекта Абая, еще 74 работали в заведениях, что расположены по Сейфуллина. 

В то же время в УБОП отметили, что девушки, занимающиеся проституцией, нередко совершают более серьезные противоправные действия и нарушают общественный порядок.

"С целью стабилизации оперативной обстановки на указанных участках ежедневно проводятся оперативно-профилактические мероприятия и локальные рейды. В связи с чем созданы специальные мобильные группы из числа сотрудников нашего подразделения, административной полиции, миграционной службы и управления дознания. Мы нацелены оздоровить в этих местах криминогенную обстановку, чтобы жители близлежащих домов жили в безопасных и комфортных условиях и чтобы их покой не нарушался", – резюмировал полковник Назанов.

В пресс-релизе уточняется, что среди женщин, оказывающих интимные услуги, есть и подданные соседних государств. И, как следствие, – грубое нарушение миграционного законодательства Казахстана. За это правонарушение предусмотрены штраф и выдворение за пределы страны по решению суда.  

Популярное

Все
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы
Эхо дикого поля
Топтыгин пришел
Мой дом – неприступная крепость
Проблема насилия над детьми в Казахстане связана с гендерным неравенством – ученый-юрист
Генерал-директор тяги 3-го ранга
Надежды, эксперименты, сюрпризы!
Человек чести
Собака-улыбака
Как представители "поколения независимости" понимают концепцию Нового Казахстана
К Олимпиаде надо быть готовым
Быть в центре изменений
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
Важно для Казахстана и тюркского мира
«Черные лебеди» КТК
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Трагедия на Тенгизе
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Происшествия , Видеогалерея
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Происшествия
Троих малолетних братьев спас рыбак в Павлодарской области
Происшествия , Чрезвычайные ситуации , Видеогалерея
Хлопок газа произошел на заводе в Акмолинской области, пост…
Происшествия , Общество , Видеогалерея
17-летний астанчанин спас ребенка от падения из окна многоэ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]