25 новых профессий в сфере транспортно-логистического комплекса появится в РК

С учетом стремительного развития транспортно-логистического комплекса Казахстана, в среднесрочной перспективе ожидается необходимость в 25 совершенно новых профессиях

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Министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства, где рассматривался План мероприятий в рамках Года рабочих профессий, сообщил, что при реализации новых проектов предусмотрено проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог по BIM технологии, предусматривающее использование цифрового аналога проекта и 3D-моделирование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В данном направлении потребуются соответствующие инженера-проектировщики «умных дорог», прораб с навыком работы BIM, оператор строительных роботов и цифровой проектировщик. Для управления крупными транспортно-логистическими узлами необходимы конструктор и оператор цифровых логистических карт.

В гражданской авиации станет востребован внешний пилот дистанционно пилотируемых авиационных систем. В этой связи совместно с образовательными учреждениями будет проработано открытие данных специальностей.

На сегодня среди 9,7 млн занятого населения 772 тыс. человек трудятся в транспортном секторе, где преобладающую часть занимают работники железнодорожного и автомобильного транспорта, логистики и складирования.

Напомним, более 39 тыс. человек составляет потребность в кадрах по отраслям, курируемым Минпромышленности. Такие данные озвучил глава министерства Канат Шарлапаев на заседании правительства. По его словам, в Атлас новых профессий включили 75 новых специальностей.