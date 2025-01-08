О новых профессиях в энергетике и промышленности рассказали министры

Правительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Атлас новых профессий включили 75 новых специальностей

Фото: пресс-служба правительства РК

Более 39 тыс. человек составляет потребность в кадрах по отраслям, курируемым Минпромышленности. Такие данные озвучил глава министерства Канат Шарлапаев на заседании правительства, передает Kazpravda.kz

По его словам, наибольший дефицит наблюдается в строительстве и водоснабжении (требуется более 17 тыс. специалистов), а также в обрабатывающей промышленности (6,8 тыс.), металлургии и горной добыче (4,6 тыс.).

Для решения данного вопроса в Атлас новых профессий включили 75 новых специальностей. К примеру, оператор роботизированной горной техники, специалист по виртуальному прототипированию и проектировщик «Умного дома». Более 40 профессий трансформированы в процессе автоматизации бизнес-процессов.

«Ведется работа по разработке и актуализации 60 профессиональных стандартов с применением технологий искусственного интеллекта в восьми отраслях, охватывающих 336 профессий», - рассказал Канат Шарлапаев.

В сфере промышленности подготовка кадров с использованием дуального обучения проводится в 284 колледжах, задействовано более 700 предприятий. В рамках договоров и меморандумов с ними реализуется более 30 образовательных программ. Ежегодно постоянной работой обеспечиваются более 13 тыс. молодых специалистов.

По информации министра энергетики Алмасадама Саткалиева, в нефтегазовой отрасли будет создано около 22 тыс. рабочих мест для технических профессий. Он отметил, что на сегодня топливно-энергетический комплекс республики представляет 1 671 предприятие, где трудятся более 303 тыс. работников различных профессий.

До 2030 года в отраслях ТЭК планируется реализация 99 проектов с созданием более 83 тыс. качественных рабочих мест как на этапе строительства, так и постоянных.

Предполагается, что по проекту строительства атомной электростанции к 2030 году рабочими местами будут обеспечены около 5 тыс. человек, а в пике строительства в 2032 году - около 10 тыс. человек, добавил он. 

#промышленность #кадры #энергетика #новые #профессии

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