В Уральске полицейские задержали 32-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, он размещал в Instagram рекламу о возможности оформления беззалогового займа. Переходя по ссылке в мессенджер WhatsApp, потерпевшие попадали на переписку с подозреваемым, который убеждал их взять онлайн-кредиты в микрофинансовых организациях.

"При оформлении заявок реквизиты банковских счетов для перевода средств мошенник указывал свои либо принадлежащие знакомым. После получения одобренных сумм он переводил деньги на личные счета и обналичивал их через банкоматы в разных районах города.

В ходе обыска у подозреваемого изъяты 27 мобильных телефонов, 4 SIM-карты и 4 банковские карты. Возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам мошенничества.

Ущерб потерпевших составил 1 млн 536 тысяч тенге. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - говорится в сообщении.