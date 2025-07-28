В Уральске задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
В Уральске полицейские задержали 32-летнего жителя областного центра.
По версии следствия, он размещал в Instagram рекламу о возможности оформления беззалогового займа. Переходя по ссылке в мессенджер WhatsApp, потерпевшие попадали на переписку с подозреваемым, который убеждал их взять онлайн-кредиты в микрофинансовых организациях.
"При оформлении заявок реквизиты банковских счетов для перевода средств мошенник указывал свои либо принадлежащие знакомым. После получения одобренных сумм он переводил деньги на личные счета и обналичивал их через банкоматы в разных районах города.
В ходе обыска у подозреваемого изъяты 27 мобильных телефонов, 4 SIM-карты и 4 банковские карты. Возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам мошенничества.
Ущерб потерпевших составил 1 млн 536 тысяч тенге. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - говорится в сообщении.
Полиция обращается к гражданам: если вы стали жертвой аналогичного мошенничества — немедленно обратитесь в правоохранительные органы.