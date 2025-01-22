28 января Токаев заслушает отчеты правительства

28 января под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период.



Будут заслушаны доклады премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова и акимов ряда регионов.