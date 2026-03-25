Касым-Жомарт Токаев поздравил Константиноса Тасуласа с национальным праздником Греческой Республики - Днем независимости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В поздравительном послании Президент Казахстана отметил высокий уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в их дальнейшем развитии.
"С удовлетворением отмечаю, что отношения между Казахстаном и Грецией, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, имеют прочный фундамент и большой потенциал. Уверен, наше многогранное взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран", – говорится в телеграмме.
Глава нашего государства пожелал Президенту Греции успехов в его ответственной государственной деятельности, а греческому народу - благополучия и процветания.