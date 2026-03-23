Токаев обсудил с послом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке

Глава государства отметил неизменную приверженность Казахстана развитию традиционно дружественных и братских отношений, а также укреплению сотрудничества с ОАЭ по широкому спектру направлений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент заявил о совпадении позиций двух стран по ключевым вопросам международной повестки. Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, в том числе продолжающимися бомбардировками со стороны Ирана территории ОАЭ.

Он напомнил, что Казахстан одним из первых государств выступил с осуждением вооруженных атак на гражданскую инфраструктуру этой страны, о чем было заявлено в ходе телефонного разговора с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Казахстан выступает против втягивания нейтральных государств в военные действия на Ближнем Востоке, призывает к прекращению эскалации и нарушения суверенитета и территориальной целостности ОАЭ и стран Залива, не участвующих в данном военном конфликте, и переходу к дипломатическому урегулированию кризиса.

Президент подтвердил готовность нашей страны в духе доброй воли предоставить площадку для проведения мирных переговоров, если в этом возникнет необходимость.

Посол Мухаммед Саид Мухаммед аль-Арики выразил признательность за твердую приверженность Казахстана принципам Устава ООН и уважение суверенитета, территориальной целостности, безопасного существования ОАЭ и всех участников Совета сотрудничества арабских государств Залива.

