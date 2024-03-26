Около 3 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Часть из них вернулась на историческую родину из Китая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Как уточняется, по состоянию на 1 марта 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 2 800 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 131,1 тыс. этнических казахов.

Большинство, прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из КНР - 49,6%. 31,9% – из Узбекистана, 6,8% – из Туркменистана, 6,5% – из Монголии, 3,9% – из России и 1,3% – из других стран.

«По состоянию на 1 марта 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,7%, несовершеннолетних – 31,9% , пенсионеров – 9,4%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16,9% имеют высшее образование, 21,3% среднее специальное образование, 55,3% – общее среднее образование и 6,5% – не имеют образования», – говорится в официальном сообщении.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для их расселения определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

«Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2 433 человека. По состоянию на 1 марта 2024 года в регионы расселения переселено 607 кандасов. Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг). С начала года различные меры поддержки были оказаны 144 кандасам. В частности, 143 человека были трудоустроены на постоянную работу», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы.

Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе, в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.

В Минтруда напомнили, что с 2023 года в пилотном режиме реализуется механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики.

На сегодня в новом формате принято 6 203 заявления от этнических казахов.

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