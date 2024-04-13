29 фактов распространения ложной информации о паводке выявили в РК

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«К сожалению, были случаи, когда из-за фейковых сообщений о возникновении аварий и подтоплений, спасательные и аварийные бригады направлялись туда для выполнения работ, но лишь зря теряли время.

В ходе мониторинга информационного поля нами было выявлено 29 фактов распространения ложной и некорректной информации, которая в последующем получила опровержение со стороны уполномоченных органов», - сообщила Аида Балаева.

Основная часть ложной информации, по ее словам, была связана с распространением в мессенджерах фейковых рассылок.

«Наиболее часто вбрасывалась недостоверная информация в отношении угроз прорыва плотин, разрушения дорог республиканского значения, аварий на водохранилищах, электростанциях и других стратегических объектах, заражении питьевой воды, ложные сообщения о местах и порядке эвакуации, о сборах и выплатах денежных средств (…) Информация не подтвердилась. Жизненно необходимая помощь не была получена в других местах и людьми, которые в ней остро нуждались. Минздраву и другим госорганам приходится постоянно опровергать фейки об угрозе вспышек инфекционных заболеваний на затопленных территориях и якобы недостаточном контроле ситуации со стороны эпидемиологической службы», - отметила она.

Глава МКИ также напомнила, что серьезные риски несут и заведомо ложные сообщения о выплатах пострадавшим от паводков.

«В последние дни появились фейковые рассылки о якобы многомиллионных выплатах, обещанных главой государства пострадавшим от паводков, и сборах денежных средств от имени премьер-министра и членов правительства. Не нужно верить такой информации», - подчеркнула глава ведомства.

Кроме того, мошенники начали использовать ситуацию с паводками, чтобы обмануть казахстанцев.

«Злоумышленники публикуют в сети интернет информацию под названием «Проверьте свой ИИН на наличие выплат», «Получите компенсацию до 3 миллионов тенге», «Скорее получите пособие от государства», чтобы впоследствии завладеть персональными данными и финансовыми средствами казахстанцев. Для того чтобы эти объявления выглядели правдоподобно, преступники используют названия казахстанских банков и госорганов. К примеру, в Facebook, Instagram и Telegram часто публикуют сообщения якобы о выплатах Минтруда и соцзащиты совместно с различными банками. А также, о том, что министерство финансов будто бы приняло новое постановление и тоже возмещает убытки. Чтобы ввести людей в заблуждение, мошенники под каждым постом размещают комментарии ботов со словами благодарности», - продолжила А.Балаева.

Все указанные заведомо ложные сообщения были оперативно опровергнуты государственными органами и по всем фактам направлены уведомления в правоохранительные органы. По всем выявленным фактам нарушений материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия оперативно-розыскных и процессуальных мер.