3 млн бюджетных тенге похитили на строительстве площадок для детей с инвалидностью в Шымкенте

Директор товарищества похитил три миллиона тенге из бюджета в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Территориальный департамент АФМ по городу Шымкенту в результате оперативно-профилактических мероприятий «Камкор» начал досудебное расследование в отношении директора ТОО по факту хищения бюджетных средств.

«Он подозревается в том, что в 2019 году путем внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ по строительству детских площадок для детей с инвалидностью похитил три миллиона тенге.

В настоящее время по делу проводится досудебное расследование», – отметили в ведомстве.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.