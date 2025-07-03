Цифровизация все шире применяется в горно-металлургическом комплексе, машиностроении, нефтехимии и АПК. По информации директора департамента общественных коммуникаций Министерства промышленности и строительства Меруерт­ Ибрае­вой, с 2019 года наблюдается устойчивая положительная динамика внедрения цифровых решений средними и крупными предприятиями.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПИР РК, доля крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии, увеличилась более чем в три раза – с 4,8% в 2019 году до 19,2% в 2024-м. Эта динамика демонстрирует возрастающий интерес бизнеса к цифровым решениям как к инструменту повышения эффективнос­ти, оптимизации затрат и укрепления конкурентных позиций.

Предприятия все чаще внедряют технологии промышленного Интернета вещей (IIoT), цифровых двойников, систем предиктивной аналитики (predictive maintenance) и автоматизированного управления, что способствует модернизации производственных процессов и снижению влияния внешних рисков. При этом цифровизация все чаще воспринимается не как расходная статья, а как инвестиция в устойчивое развитие.

По словам Меруерт Ибраевой, в 2024 году основными направлениями цифровизации промышленности стали повышение цифровой зрелости предприя­тий, оптимизация производственных и управленческих процессов, совершенствование инструментов государственного регулирования, развитие цифровой и информационной инфраструктуры.

Перечень уже воплощенных инициа­тив достаточно широк. Это создание ГИС «Реестр товаров, работ и услуг» (tizilim.gov.kz) – цифрового инструмента, обеспечившего прозрачность закупок и поддержку отечественного производства через интеграцию с государственными информационными ресурсами; интеграция ИС «Беркут» с порталами по трудовой миграции (migration.enbek.kz), позволившая автоматизировать процессы подачи заявок и учета иностранной рабочей силы в специальных экономических зонах; цифровизация экспортного контроля, минимизировавшая риски задержек и ошибок при выдаче лицензий; интеграция веб-сервисов электронных паспортов транспортных средств с Россией, что поз­волило улучшить прозрачность сделок на уровне ЕАЭС и усилить контроль­ со стороны госорганов; разработка цифровой платформы мониторинга эффективности промышленной политики, обеспечившая в режиме реального времени оценку результатов реализуемых программ и поддержку обратной связи с предприятиями.

Все перечисленные выше меры соответствуют задачам Концепции развития обрабатываю­щей промышленности РК на

2023–2029 годы, в которых акцент сделан на цифровую трансформацию производства, повышение эффективности госуправления и поддержку отечественных производителей. Особое внимание при этом уделяется проекту «Модельные цифровые фабрики» (МЦФ) – ключевому элементу продвижения Индустрии 4.0. Его цели: демонстрация эффектов цифровизации, повышение информированности предприятий, трансфер знаний и технологий, выявление барьеров и разработка мер господдержки.

С 2018 года в проекте участвуют семь пилотных предприятий. Это АО «АК Алтыналмас», «Химфарм», «Евразиан фудс», «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Алматинский вентиляторный завод», «Бал текстиль» и «Karlskrona LC AB». Для каждого предприятия разработаны «дорожные карты» цифровизации, включающие 49 внутрикорпоративных проектов. По состоянию на конец 2024 года 31 проект полностью осуществлен, 14 находятся на стадии внедрения, четыре приостановлены по техническим или финансовым причинам.

Успешные кейсы: АО «Химфарм» – завершены все шесть проектов, включая предиктивный ремонт, облачные HR-сервисы, цифровой контроль качества; ТОО «Бал текстиль» – успешно осуществлены все мероприятия «дорожной карты»; АО «АК Алтыналмас» – претворено в жизнь 10 из 12 проектов, включая автоматизацию подземного оборудования и создание централизованной диспетчерской; ТОО «Karlskrona LC AB» – завершено пять из шести проектов, включая CRM, 3D-моделирование и электронное обучение.

При этом основным эффектом цифровизации стал рост производительности, составивший 15–30%. На 12% снижены потери от производственного брака, автоматизировано до 60% операций, сокращены затраты на ремонт на 20%.

В Министерстве промышленности и строительства признают: есть очевидные успехи, но сохраняются и вызовы. Например, отсутствие единой нормативной базы затрудняет согласование и масштабирование цифровых инициатив, а слабая координация на этапах интеграции и тес­тирования может приводить к задержкам и росту затрат.

Однако наблюдаемый прогресс и растущий интерес со стороны предприятий подтверждают, что Казахстан уверенно движется в направлении построения высокотехнологичной промышленнос­ти будущего.

Несмотря на существующие вызовы, внедрение цифровых решений уже продемонстрировало значительный потенциал для повышения эффективности и устойчивого развития предприятий. Полученные результаты – рост производительности, снижение издержек и автоматизация ключевых процессов – подтверждают правильность выбранного курса на цифровую трансформацию.

Благодаря аналитике в реаль­ном времени предприятия получают возможность оперативно реагировать на изменения, предсказывать поломку оборудования и оптимизировать производственные циклы. Кроме того, цифровые технологии способствуют повышению прозрачности процессов и улучшению контроля качества, что в свою очередь укрепляет доверие со стороны клиентов и партнеров.