3,2 миллиона жителей США старше 120 лет признали умершими

Однако в базах социального обеспечения по-прежнему числится около девяти миллионов жителей возрастом 120-159 лет

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

За последние две недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих баз, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Администрация социального обеспечения США согласилась признать умершими около 3,2 миллиона жителей Штатов старше 120 лет, которые числились в ее базах как ныне живущие люди, сообщил департамент эффективности государственного управления (DOGE) страны в соцсети Х.

«Около 3,2 млн владельцев счетов, все в возрасте 120+, теперь отмечены как умершие. Предстоит проделать еще много работы», - говорится в сообщении на странице DOGE.

В то же время, согласно приводимым DOGE цифрам, в базах службы соцобеспечения США по-прежнему числится около 9 млн жителей возрастом 120-159 лет.

Ранее глава DOGE предприниматель Илон Маск пошутил, что в США живут много вампиров, отреагировав таким образом на таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия. Согласно таблице, среди получателей пособий в США были не только несколько миллионов живых американцев в возрасте 120-249 лет, но также один "долгожитель", отнесенный к возрастной группе 360-369 лет.

В начале марта в США выдали кредит якобы 157-летнему мужчине. Чиновники в США выдали кредиты в общей сложности на сумму $333 млн умершим заемщикам, которые в базах данных числились как живые.