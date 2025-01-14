3,2 трлн тенге потратили казахстанцы на онлайн-покупки

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Казахстанцы стали больше тратить денег на онлайн-покупки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

По итогам 11 месяцев 2024 года гражданами было потрачено 3,2 трлн тенге. Такие данные на заседании правительства, где рассматривался вопрос развития электронной торговли, привел министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

В частности, глава ведомства сообщил, что начиная с 2020 года объем электронной торговли в стране увеличился в пять раз. Однако, по-прежнему остается ниже среднемирового. Впрочем, с учетом большого количества молодежи, развития финтех, доступности интернета и популярности безналичного расчета у Казахстана имеется высокий потенциал развития интернет-продаж.

К 2029 году показатель электронной торговли планируется увеличить практически в три раза и довести его до 9,3 трлн тенге. Для продвижения этой сферы правительством принят план развития онлайн-коммерции. Он предусматривает совершенствование законодательства по вопросам электронной торговли, запуск курсов обучения электронной торговле во всех регионах страны, внедрение финансовых мер государственной поддержки для предпринимателей в электронной торговле.

#покупки #казахстанцы #онлайн-торговля

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