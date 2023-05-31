33 наркоканала ликвидировано в этом году – КНБ РК

С начала года Комитет национальной безопасности Казахстана провел 79 антинаркотических операций, в том числе совместно с компетентными органами России, Кыргызстана, Узбекистана, Индонезии, США и Австралии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

«Из незаконного оборота изъято 671,1 кг психотропных веществ (в том числе 176 таблеток LSD и MDMA), 11 кг героина, 57,8 кг опия, 164,6 кг гашиша, 590,6 кг марихуаны, 100 таблеток метадона, более 21 тонны макового сырья, а также свыше 44,8 тонны химических реагентов.

Ликвидировано 14 международных и 19 региональных каналов наркотрафика.

Нейтрализована деятельность 17 крупных подпольных производств психотропных веществ, изъято 440 кг «синтетики», – озвучили цифры в КНБ.

Только за последний месяц пресечено 3 международных и 2 региональных наркоканала. Ликвидирована 1 нарколаборатория. Из незаконного оборота выведено 368,8 кг наркотиков и 500 кг химических прекурсоров.