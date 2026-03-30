Прокуратура области Ұлытау выявила нарушения антикоррупционного законодательства среди госслужащих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган

Как уточняется, Закон «О противодействии коррупции» (пп.6) п.1 ст.12) запрещает госслужащим участвовать в азартных играх, так как это создает коррупционные риски и подрывает доверие общества к госслужбе.

«В ходе анализа было установлено, что 36 государственных служащих, включая 10 руководителей, делали ставки в букмекерских компаниях Olimpbet и 1XBET, после введенного запрета. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора госслужащих уволили с занимаемых должностей», – говорится в сообщении надзорного органа.

Там же добавили, что вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства находятся на постоянном контроле органов прокуратуры.

Напомним, в прошлом году стало известно, что почти 16 млн тенге потратил на ставках чиновник из Сатпаева. За систематические нарушения сотрудника акимата уволили с госслужбы.