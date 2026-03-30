36 чиновников уволили из-за ставок в букмемерских конторах в области Ұлытау

Закон и Порядок
53
Дана Аменова
специальный корреспондент

В числе любителей азартных игр оказались 10 руководителей 

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Прокуратура области Ұлытау выявила нарушения антикоррупционного законодательства среди госслужащих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган

Как уточняется, Закон «О противодействии коррупции» (пп.6) п.1 ст.12) запрещает госслужащим участвовать в азартных играх, так как это создает коррупционные риски и подрывает доверие общества к госслужбе.

«В ходе анализа было установлено, что 36 государственных служащих, включая 10 руководителей, делали ставки в букмекерских компаниях Olimpbet и 1XBET, после введенного запрета. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора госслужащих уволили с занимаемых должностей», – говорится в сообщении надзорного органа.

Там же добавили, что вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства находятся на постоянном контроле органов прокуратуры.

Напомним,  в прошлом году стало известно, что почти 16 млн тенге потратил на ставках чиновник из Сатпаева. За систематические нарушения сотрудника акимата уволили с госслужбы. 

