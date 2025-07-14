Почти 16 млн тенге потратил на ставках чиновник из Сатпаева

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

За систематические нарушения сотрудника акимата уволили с госслужбы

Коллаж: архив Kazpravda.kz

В области Ұлытау за нарушение антикоррупционного законодательства уволен госслужащий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Согласно Закону РК «О противодействии коррупции», госслужащие обязаны соблюдать ряд антикоррупционных ограничений, в том числе запрет на участие в азартных играх и пари, проводимых с использованием телекоммуникационных сетей и интернет-ресурсов.

В ходе анализа было установлено, что главный специалист акимата Сатпаева систематически нарушал указанные требования.

Согласно официальной информации, предоставленной букмекерскими компаниями 1XBET и OLIMPBET, он осуществлял ставки в азартных играх на сумму около 16 миллионов тенге.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора государственный служащий уволен с занимаемой должности.

#ставки #чиновник

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