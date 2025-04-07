Об этом министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов договорился с коллегами из Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Самарканде прошло 89-ое заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

В поливной период 2025 года Казахстан получит по реке Сырдарья около 3,7 млрд кубометров воды. Об этом министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов договорился с коллегами из Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.



По межгосударственному каналу «Достык» в поливной период Казахстан получит 909 млн кубометров воды. В Северное Аральское море планируют направить 975 млн кубометров воды.

«Сейчас мы заняты тем, чтобы направлять паводковую воду в озера и реки и собирать ее в водохранилищах. Но когда речь идет о южных областях, важна водная дипломатия. Сани надо готовить летом. По летнему поливному периоду этого года мы ведем переговоры с прошлого года. Вода, поступающая в Казахстан по реке Сырдарья, будет собрана в Шардаринском водохранилище и использована для обеспечения аграриев южных областей. В прошлом году за счет эффективного распределения воды, внедрения водосберегающих технологий и своевременным переговорам с соседними странами нам удалось удовлетворить нужды крестьянских хозяйств в поливной воде. Добиться этого мы намерены и в текущем году», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, что с октября прошлого года по 1 апреля этого года Узбекистан направил Казахстану 12,6 млрд кубометров воды. Это на 1,7 млрд кубометров больше, чем планировалось ранее.