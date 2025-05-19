В роли экскурсоводов по музейным залам выступили участники в возрасте от 4 до 70 лет, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Минкультуры, в Национальном музее РК состоялась традиционная культурно-познавательная акция «Ночь в музее – 2025», приуроченная к Международному дню музеев. Ее посетителями стали около 40 тысяч жителей и гостей столицы.

Участие в мероприятии принял вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков. Он зачитал поздравительное письмо от министра культуры и информации Аиды Балаевой и вручил ведомственные награды сотрудникам музея.

В роли экскурсоводов по музейным залам выступили участники в возрасте от 4 до 70 лет — воспитанники детских садов, школьники и пенсионеры.

Ярким событием стал шоу-проект «Звёздный гид», в котором известные телеведущие провели экскурсии для гостей. Также состоялись театрализованные экскурсии, квест-игры и мастер-классы, направленные на популяризацию музейных ценностей.

Музыкальную часть вечера составила концертная программа с участием симфонического и духового оркестров, танцевального ансамбля «Шалқыма» и артистов Государственной академической филармонии им. Еркегали Рахмадиева, творческого коллектива Национального музея искусств и этно-фольклорного ансамбля Joshy Qazaq National Group, ансамбля «Гүлдер» Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой, а также этно-DJ-сет «Мелодии степи».