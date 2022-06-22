45-градусная жара придет в Казахстан

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 23-25 июня, сообщает Kazpravda.kz.

В предстоящие трое суток на большей части страны с прохождением ложбины северного циклона, сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами, шквал, усиление ветра, возможно выпадение града.

23-24 июня на юго-востоке, 25 июня на севере, северо-западе республики ожидаются сильные дожди. Днем 23 июня на юге Атырауской, 23-24 июня на юге Актюбинской области, 24 июня на юге Костанайской, 23-25 июня на юге Карагандинской области ожидается очень сильная жара – 40 градусов, 24-25 июня на юге Кызылординской, 25 июня в пустынных районах Туркестанской областей очень сильная жара – 45 градусов, 25 июня на юге Жамбылской области прогнозируется очень сильная жара – 43 градуса.