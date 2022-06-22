Фото: kazhydromet.kz
Общество
45-градусная жара придет в Казахстан
Елисеева Екатерина
корреспондент

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 23-25 июня, сообщает Kazpravda.kz.

В предстоящие трое суток на большей части страны с прохождением ложбины северного циклона, сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами, шквал, усиление ветра, возможно выпадение града.

23-24 июня на юго-востоке, 25 июня на севере, северо-западе республики ожидаются сильные дожди. Днем 23 июня на юге Атырауской, 23-24 июня на юге Актюбинской области, 24 июня на юге Костанайской, 23-25 июня на юге Карагандинской области ожидается очень сильная жара – 40 градусов, 24-25 июня на юге  Кызылординской, 25 июня в пустынных районах Туркестанской областей очень сильная жара – 45 градусов, 25 июня на юге Жамбылской области прогнозируется очень сильная жара – 43 градуса.   

Популярное

Все
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Мои герои, мои путеводные звезды
Война – не только героизм
Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
Откровенная дискуссия на острые темы
Последний бой легендарной пулеметчицы
Награда найдет героя: о подвиге казахстанца Акбия Ракова в разгар Великой Отечественной войны
Ерлан Карин перечислил главные месседжи Национального курултая
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
Для гармонии души и тела
Главную особенность Национального курултая назвал Айдос Сарым
«Сәлем! K-Pop Festa»
Жизнь без наркотиков
Дом, в котором живет ветеран
За родной огонек
Сто лет достоинства
Они сражались за Родину
Зеркало прошлого
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Казахи и русские должны держаться вместе – Касым-Жомарт Токаев
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Токаев вновь отметил важность получения техобразования
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Общество
Энергетические напитки с опасным составом обнаружили в Каза…
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июня
Общество
Выкручивали руки, кормили просроченными продуктами: об изде…
Общество
Мародер замуровал в стене ружье, украденное в январе в Алма…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]