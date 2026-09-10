Сто стихотворений за сто дней

Статьи,Читающая нация
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Директор столичной общеобразовательной школы № 107 Айгуль Бейсенбина стала победительницей республиканского конкурса «100 стихотворений за 100 дней». Его организовал общественный фонд Assyltas. В творчес­ком состязании приняли участие около трех тысяч человек из разных регионов страны. На протяжении ста дней они учили наизусть стихотворения казахских поэтов. Важно было знать и предысторию каждого произведения.

Фото из личного архива А.Бейсенбиной

О конкурсе Айгуль Бейсенбина узнала случайно, из соцсетей.

– Появилась реклама конкурса «100 стихотворений за 100 дней». Я всегда любила поэзию, знала многих авторов и решила попробовать. Список произведений предоставили организаторы. Нужно было их выучить. По одному стихотворению – каждый день. Некоторые из них занимали по три-четыре страницы, были и поэмы из нескольких частей, – рассказывает она.

Конкурсная программа охватывала практически всю историю казахской поэзии: от жырау до современных авторов. В списке были произведения Асана Кайгы, Акана Сери, Абая, Мукагали Макатаева, Кадыра Мырза Али, Толегена Айбергенова и других известных поэтов. Современную литературу представляли стихотворения Ерлана Жуниса, Журсина Ермана, Макпал Мыса и Есенкула Жакыпбека. Среди наиболее объемных текстов – поэма Утежана Нургалиева «История одной любви», произведение Мухтара Шаханова «Мечта» и стихотворение Магжана Жумабаева «Пророк».

Отборочный тур состоял­ся в августе. Из более чем трех тысяч участников жюри выбрало 35 финалистов, среди которых была Айгуль Бейсенбина. Заключительная часть конкурса прошла в Алматы.

– Каждый участник с помощью жеребьевки выбирал три стихотворения, – поделилась директор школы. – Их необходимо было прочитать выразительно, без единой ошибки и запинки. Разумеется, узнать заранее, какие произведения выпадут, было невозможно. Далее борьбу продолжили 16 человек.

Во втором туре задача усложнилась. Члены жюри называли одну строку из любого стихотворения, а конкурсанту нужно было сразу продолжить произведение, указать автора и название. С этим испытанием справились восемь конкурсантов.

В финале участники по очереди загадывали друг другу строки из стихотворений, стараясь сбить соперника с толку. В итоге Айгуль Бейсенбина стала победительницей и выиграла главный приз – автомобиль.

Победа педагога получила продолжение уже в стенах школы. Вдохновившись рес­публиканским проектом, Айгуль Базарбайкызы объя­вила среди своих учеников конкурс «50 стихотворений за 100 дней».

– Мы сократили количество произведений вдвое, поскольку дети учатся, посещают уроки, выполняют домашние задания. В программу конкурса вошли стихи о Родине, природе, дружбе, любви. Присоединиться к проекту могут все желающие, – говорит директор.

Инициатива сразу заинтересовала ребят. Если раньше учителя убеждали их выучить то или иное стихотворение, теперь школьники сами тянутся к книгам.

– Конкурс стал большой мотивацией не только для учеников, но и для учителей и родителей. Они публикуют материалы в социальных сетях, делятся своей радостью и эмоциями. Благодаря таким инициативам мы развиваем культуру чтения в школах, – убеждена Айгуль Бейсенбина.

#конкурс #общественный фонд #Читающая нация #Assyltas #Айгуль Бейсенбина

Популярное

Все
«Медный» успех Актогая
На пути к цифровому государству
Укрепляются гуманитарные связи
Начались работы на месторождении Северный Катпар
Дискуссии с финансовым уклоном
Казахстан формирует новый международный маршрут передачи данных
Найти решение и договориться
Мечта позвала в дорогу
Сто стихотворений за сто дней
Шире становится круг книголюбов
Молодежь Актау учат востребованным навыкам
Театральная осень в Семее
Были чистые – стали грязные
Важная школа жизни
В Байконыре прошел фестиваль «Дружба народов»
Грамотность в эпоху технологий
Соединяя страны и сердца
Он видел дальше своего времени
Трудом прославленный аул
Дать новую жизнь старым вещам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
В Минэкологии придет новый министр
Раскрывая тайны степной цивилизации
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Не смолкают струны дружбы
Недра становятся доступнее
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Мурат Кайырбек возглавил представительство Президента в Курултае
Айдарбек Сапаров и Аскарбек Ертаев назначены на прежние должности
Новый формат общественного представительства
Без права выезда на тротуар
Переназначены министры торговли и водных ресурсов
Семьсот локомотивов за семнадцать лет
Аким Алматинской области освобожден от должности
Арман Кырыкбаев стал министром культуры и информации
Лизинг, стимулирующий производство
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

Дать новую жизнь старым вещам
Были чистые – стали грязные
Важная школа жизни
В Байконыре прошел фестиваль «Дружба народов»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]