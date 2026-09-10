Сто стихотворений за сто дней

О конкурсе Айгуль Бейсенбина узнала случайно, из соцсетей.

– Появилась реклама конкурса «100 стихотворений за 100 дней». Я всегда любила поэзию, знала многих авторов и решила попробовать. Список произведений предоставили организаторы. Нужно было их выучить. По одному стихотворению – каждый день. Некоторые из них занимали по три-четыре страницы, были и поэмы из нескольких частей, – рассказывает она.

Конкурсная программа охватывала практически всю историю казахской поэзии: от жырау до современных авторов. В списке были произведения Асана Кайгы, Акана Сери, Абая, Мукагали Макатаева, Кадыра Мырза Али, Толегена Айбергенова и других известных поэтов. Современную литературу представляли стихотворения Ерлана Жуниса, Журсина Ермана, Макпал Мыса и Есенкула Жакыпбека. Среди наиболее объемных текстов – поэма Утежана Нургалиева «История одной любви», произведение Мухтара Шаханова «Мечта» и стихотворение Магжана Жумабаева «Пророк».

Отборочный тур состоял­ся в августе. Из более чем трех тысяч участников жюри выбрало 35 финалистов, среди которых была Айгуль Бейсенбина. Заключительная часть конкурса прошла в Алматы.

– Каждый участник с помощью жеребьевки выбирал три стихотворения, – поделилась директор школы. – Их необходимо было прочитать выразительно, без единой ошибки и запинки. Разумеется, узнать заранее, какие произведения выпадут, было невозможно. Далее борьбу продолжили 16 человек.

Во втором туре задача усложнилась. Члены жюри называли одну строку из любого стихотворения, а конкурсанту нужно было сразу продолжить произведение, указать автора и название. С этим испытанием справились восемь конкурсантов.

В финале участники по очереди загадывали друг другу строки из стихотворений, стараясь сбить соперника с толку. В итоге Айгуль Бейсенбина стала победительницей и выиграла главный приз – автомобиль.

Победа педагога получила продолжение уже в стенах школы. Вдохновившись рес­публиканским проектом, Айгуль Базарбайкызы объя­вила среди своих учеников конкурс «50 стихотворений за 100 дней».

– Мы сократили количество произведений вдвое, поскольку дети учатся, посещают уроки, выполняют домашние задания. В программу конкурса вошли стихи о Родине, природе, дружбе, любви. Присоединиться к проекту могут все желающие, – говорит директор.

Инициатива сразу заинтересовала ребят. Если раньше учителя убеждали их выучить то или иное стихотворение, теперь школьники сами тянутся к книгам.

– Конкурс стал большой мотивацией не только для учеников, но и для учителей и родителей. Они публикуют материалы в социальных сетях, делятся своей радостью и эмоциями. Благодаря таким инициативам мы развиваем культуру чтения в школах, – убеждена Айгуль Бейсенбина.