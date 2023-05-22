46 штрафов "собрал" водитель Лексуса с подложными номерами в Усть-Каменогорске

Lexus с подложными номерами разъезжал по улицам Усть-Каменогорска. Помимо этого, водитель нарушил правила дорожного движения на 2,3 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото МВД РК

Как сообщается, экипаж патрульной полиции заметил автомашину "Лексус", которая на большой скорости передвигалась по проспекту Сатпаева, нарушая ПДД. Полицейские установили, что на данном авто числятся 46 штрафов на общую сумму 2 млн 287 тысяч тенге.

В тот же день стражи порядка с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ обнаружили автомобиль уже со снятыми госномерами во дворе одного из домов в районе КШТ. В ходе отработки сотрудники батальона патрульной полиции задержали 29-летнего жителя города.

При проверке выяснилось, что гражданин управлял транспортным средством с подложными государственными регистрационными номерами.

Водитель привлечен к административной ответственности по части 2, 3 и 4 статьи 590 КоАП РК.

Материалы дела направлены в суд. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку.