5-летнего ребенка нашли одного на оживленной трассе в СКО

В Северо-Казахстанской области полицейский вернул родным потерявшегося 5-летнего мальчика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции СКО.

Фото: пресс-служба ДП СКО

Тревожным выдался день у пожилой четы из Аккайынского района. 71-летний сельчанин выехал к озеру, взяв с собой 5-летнего внука из Петропавловска.

Мальчик потерялся за лесополосой и вышел на оживленную трассу Петропавловск – Булаево. К счастью, его заметил сотрудник природоохранной полиции Канат Дюсембаев, который совершал рейд в рамках акции «Нерест».

Ребенок рассказал о поездке на озеро. Полицейский начал объезжать окрестные леса и озера. Вскоре он заметил автомобиль «ВАЗ-2115». Оказалось, на нем взволнованный дедушка разыскивал мальчугана.

«Ребенок был благополучно возвращён близким, – сообщает начальник отдела полиции Аккайынского района подполковник полиции Руслан Сапаров. – С пенсионерами проведена профилактическая беседа. Убедительно просим всех внимательно следить за маленькими детьми, не оставлять их без присмотра».