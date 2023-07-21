5-летнего ребенка сбили в Кокшетау

В полиции отметили, что родители находились рядом, шли впереди.

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Акмолинские полицейские начали уголовное дело по факту наезда машины на 5-летнего ребенка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"20 июля в 18:52 в дежурную часть управления полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение от медработников о том, что в больницу доставлен несовершеннолетний с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом нижней челюсти, обширными ранами нижней губы", – сообщили в ДП.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что на территории центрального рынка был совершен наезд на 5-летнего ребенка. Виновником дорожно-транспортного происшествия является 49-летний уроженец Северо-Казахстанской области.

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель "Toyota Avensis", выезжая с территории рынка, не увидел, как ребенок выбежал на дорогу, и в результате удара малыша откинуло назад. Родители находились рядом, шли впереди.

По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначена экспертиза.