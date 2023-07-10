500 га посевных площадей повредила саранча в Костанайской области

Сельское хозяйство
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В МСХ отметили, что с началом солнечной активности с периодичностью примерно 10,5 лет начинается массовое размножение саранчи.

Фото пресс-службы МСХ РК

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев посетил Костанайскую область, где на 16 тыс. га пастбищных угодий распространилась саранча, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава министерства побывал в Костанайском и Кымыстинском районах, откуда накануне поступило сообщение о нашествии стадных вредителей. По данным МСХ, саранча появилась на территории двух районов на площади 16 тыс. га.

Министр осмотрел места проведения химобработки полей, а также встретился с местными сельхозтоваропроизводителями. По словам главы крестьянского хозяйства «Луговое» Василия Куц, обработка началась сразу после обнаружения очагов вредителей. 

«Мы заметили саранчовых в степи. Сообщили в территориальную инспекцию. Специалисты приехали мгновенно, обследовали, запустили спецтехнику. Примерно 70% стада саранчи удалось купировать. На территории района для подстраховки находится дельтаплан, в случае необходимости его вновь задействуют. При этом до сельхозкультур вредители не дошли, посевные не пострадали», – доложил Василий Куц.

Ербол Карашукеев отметил, что повреждения сельскохозяйственных посевов удалось избежать. Он сообщил, что посевные площади в Костанайской области составляют 4,6 млн га, из которых 500 га пострадали. 

Отметим, что на сегодня на территории Костанайской области обработано 356 тыс. га из 397 тыс. га, выявленных под обработку площадей, в том числе против итальянского пруса фитосанитарные мероприятия проведены на 298,4 тыс. га или 77% от плана, против азиатской саранчи - на 9,7 тыс. га, что составляет 27,5% от запланированных площадей. Кроме того, обработаны 28 тыс. га против итальянского пруса за счёт собственных средств.

В борьбе с вредителями задействована 31 единица спецтехники, в том числе 9 вентиляционных опрыскивателей, 13 аэрозольных газогенераторов, 6 сверхлегких авиационных судов и 3 легких самолета. Запасов химикатов имеется в достаточном количестве.

Вместе с тем, в этом году на территории Костанайской области прогнозируется также распространение нестадных саранчовых вредителей. Химобработка проводится силами самих сельхозтоваропроизводителей.  В этом году в регионе площадь обработки составила 35 тыс. га.

В целом, обработка против итальянского пруса по республике проведена на 1,2 млн га, или на 92,3%. Работы полностью завершены в Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областях.

Накануне вредителей зафиксировали в области Абай, в частности, в селе Шаган, где уже обработано 120 га пастбищ. Сообщается, что сельхозкультуры не пострадали.

Как пояснили в МСХ, распространение стадных саранчовых вредителей имеет цикличный характер и зависит от природно-климатических условий. Учеными установлено, что с началом солнечной активности с периодичностью примерно 10,5 лет начинается массовое размножение саранчи. За последние три периода солнечной активности пик развития итальянского пруса в Костанайской области пришелся на 1988-1989, 1999-2000 и 2012-2015 годы, и ровно через 11 лет в этом году началось массовое распространение итальянского пруса.

На прошлой неделе Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год.

#саранча #поле #посев #площадь #химобработка

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