Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год

Согласно прогнозам специалистов на этот год, на 1,5 млн га могут распространиться саранчовые на территории Казахстана, 1,3 млн га из которых - итальянский прус, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: direct.farm

Как отметили в МСХ, из республиканского бюджета на борьбу со стадными вредителями было выделено 3,8 млрд тенге, предназначенных на закуп пестицидов, услуг по их хранению, транспортировке и применению. В целом, обработка против итальянского пруса по республике завершена на 1,1 млн га или 85%. Работы полностью окончены в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областях.

"Накануне было зафиксировано незначительное распространение вредителей в области Абай, которое полностью купировано. В частности, в селе Шаган обработано 120 га пастбищ, посевные сельхозкультур не пострадали", - проинформировали в министерстве.

При этом отмечается, что химобработка против саранчовых вредителей проводится в местах их распространения выше экономического порога вредоносности, то есть, при численности, которая может вызвать потери растениеводческой продукции.

В целом, для координации работы на местах во всех регионах созданы оперативные штабы во главе с заместителями акимов, утверждены планы организации работ по мониторингу и защитным мероприятиям. По республике при проведении химических обработок задействовано 212 единиц спецтехники, в том числе 130 наземных вентиляторных опрыскивателя, 35 аэрозольных газогенераторов, 26 судов сверхлегкой авиации и 21 самолет.

Кроме того, постоянно отслеживается ситуация с саранчовыми на приграничных территориях. В соответствии с соглашениями о взаимном сотрудничестве осуществляется обмен информацией о фитосанитарной обстановке с министерствами сельского хозяйства России, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.

"Таким образом, со стороны МСХ принимаются все меры по своевременному и качественному проведению работ против стадных саранчовых вредителей в текущем году. Вместе с тем, в социальных сетях и различных пабликах появляются фото и видео материалы о распространении саранчи на территории той или иной области Казахстана. При этом зачастую информация является фейком, поскольку в публикациях используются кадры снятые в других странах", - добавили в Минсельхозе.