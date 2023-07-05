Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год

Сельское хозяйство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Согласно прогнозам специалистов на этот год, на 1,5 млн га могут распространиться саранчовые на территории Казахстана, 1,3 млн га из которых - итальянский прус, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: direct.farm

Как отметили в МСХ, из республиканского бюджета на борьбу со стадными вредителями было выделено 3,8 млрд тенге, предназначенных на закуп пестицидов, услуг по их хранению, транспортировке и применению. В целом, обработка против итальянского пруса по республике завершена на 1,1 млн га или 85%.  Работы полностью окончены в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областях.

"Накануне было зафиксировано незначительное распространение вредителей в области Абай, которое полностью купировано. В частности, в селе Шаган обработано 120 га пастбищ, посевные сельхозкультур не пострадали", - проинформировали в министерстве.

При этом отмечается, что химобработка против саранчовых вредителей проводится в местах их распространения выше экономического порога вредоносности, то есть, при численности, которая может вызвать потери растениеводческой продукции.

В целом, для координации работы на местах во всех регионах созданы оперативные штабы во главе с заместителями акимов, утверждены планы организации работ по мониторингу и защитным мероприятиям. По республике при проведении химических обработок задействовано 212 единиц спецтехники, в том числе 130 наземных вентиляторных опрыскивателя, 35 аэрозольных газогенераторов, 26 судов сверхлегкой авиации и 21 самолет.

Кроме того, постоянно отслеживается ситуация с саранчовыми на приграничных территориях. В соответствии с соглашениями о взаимном сотрудничестве осуществляется обмен информацией о фитосанитарной обстановке с министерствами сельского хозяйства России, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.

"Таким образом, со стороны МСХ принимаются все меры по своевременному и качественному проведению работ против стадных саранчовых вредителей в текущем году. Вместе с тем, в социальных сетях и различных пабликах появляются фото и видео материалы о распространении саранчи на территории той или иной области Казахстана. При этом зачастую информация является фейком, поскольку в публикациях используются кадры снятые в других странах", - добавили в Минсельхозе.

 

 

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