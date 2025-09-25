500 км мужества и воли: стали известны победители марафона-байге «Ұлы дала жорығы»

11

Победу одержала первая сборная Кыргызстана

Фото: Абай Уахит, Мақсат Шағарбай

В городе Аркалыке завершился международный конный марафон «Ұлы дала жорығы», посвященный 140-летию со дня рождения Мыржакыпа Дулатова. Соревнования были организованы федерацией конного спорта «JORYQ» при поддержке партии AMANAT совместно с акиматом Костанайской области и Министерством туризма и спорта.

В торжественной церемонии награждения победителей приняли участие Исполнительный секретарь партии AMANAT Дәулет Кәрібек, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, советник Премьер-Министра, Председатель Попечительского совета федерации конного спорта «JORYQ» Ералы Тугжанов, президент федерации конного спорта «JORYQ» Бакытжан Турлыбеков и другие.

Исполнительный секретарь партии AMANAT Дәулет Кәрібек подчеркнул, что Торгайский край является колыбелью казахской интеллигенции и одним из важнейших духовных центров страны.

«Марафон «Ұлыдала жорығы» стартовал три года назад при непосредственной поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева. За этот короткий срок он проводится уже в шестой раз. Сегодня байга выходит на уровень международных состязаний, известных во всём мире. Это стало возможным благодаря заботе и вниманию нашего Президента к развитию национальных видов спорта, которые можно назвать своеобразным паспортом казахского народа, предметом его гордости и стиля жизни», – сказал он.

Исполнительный секретарь AMANAT также добавил, что партия и впредь продолжит оказывать всестороннюю поддержку национальным видам спорта, в том числе конным. В частности, Президентом страны в прошлом году был подписан специальный закон по сохранению и увеличению поголовья лошадей отечественных пород, который был разработан фракцией партии AMANAT в Мажилисе. Кроме того, по поручению Главы государства в стране открываются новые национальные спортивные центры, клубы, школы, в которых казахскими традиционными видами спорта занимаются более 600 тысяч человек.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов подчеркнул, что «Ұлы дала жорығы» стал не только зрелищным спортивным турниром, но и важным символом национального единства, приуроченным в том числе к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана.

«Данный марафон является не просто состязанием наездников, а событием, прославляющим нашу историю, возрождающим национальный дух. Финиш в Аркалыке отражает нашеуважение к личности Мыржакыпа Дулатова и к его наследию. Хочу особо отметить, что в следующем году город Аркалык отметит своё 70-летие. Мы планируем посвятить очередноймарафон этой знаменательной дате», – сказал глава региона.

Так, по итогам пятидневного марафона победу одержала перваясборная Кыргызстана с общим временем 26 ч., 41 м., 47 с., продемонстрировав выдающуюся выносливость и мастерство. Второй финишную черту пересекла командаАктюбинской области (27 ч., 21 м.), третьей – первая команда Костанайской области (27 ч., 32 м., 14 с.).

В этом году участие в соревнованиях приняли 19 команд, в том числе представители Кыргызстана и России, а также команда Ассамблеи народа Казахстана.

Напомним, что также в регионе прошли и другие масштабные праздничные мероприятия в честь 140-летия Мыржакыпа Дулатова. В Костанае был открыт памятник великому поэту и деятелю движения «Алаш», а в Торгае состоялся республиканский айтыс и научно-практическая конференция. Кроме того, парламентарии и общественники посетили музей на малой родине поэта в ауле Бидайык.

