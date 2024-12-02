500 тысяч доз «синтетики»: крупная нарколаборатория ликвидирована в Караганде

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские в ходе спецоперации в Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В Карагандинской области провели операцию по ликвидации нарколаборатории, действовавшей в одном из районов Караганды. В дачном массиве обнаружено шесть деревянных бочек с порошкообразным веществом белого цвета, являющимся прекурсором для производства наркотиков.

В ходе расследования установлено, что указанные бочки были загружены в автомобиль BMW X5, за рулем которого находился 39-летний житель Караганды. Автомобиль задержан при попытке транспортировки груза в частный жилой дом. В ходе обыска дома изъято свыше 1 тонны прекурсоров и более 10 кг готового наркотического вещества альфа-PVP.

В частности, обнаружены: шесть деревянных бочек с прекурсорами, 35 стеклянных поддонов с жидкостью, предположительно содержащей психотропное вещество в процессе сушки, 33 канистры с неизвестной жидкостью, четыре мешка с порошкообразным веществом, пять противогазов с фильтрами, три вакуумных пакета с готовым наркотиком альфа-PVP общим весом около 3 кг, а также оборудование для производства наркотиков и другое.

Это позволило предотвратить выпуск на черный рынок порядка 500 тысяч доз синтетических наркотиков. Одновременно предотвращено вовлечение в преступную деятельность новых участников, включая возможных закладчиков из числа гражданского населения. Фигурант уголовного дела водворен в ИВС. По изъятым веществам назначены экспертизы, проводится дальнейшее расследование.
 

#наркотики #Караганда #нарколаборатория

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